Mỹ Tâm gây bùng nổ với màn vũ đạo táo bạo, khán giả chia luồng tranh luận

Không chỉ gây chú ý bởi thần thái và năng lượng sân khấu, nữ ca sĩ còn bất ngờ thực hiện màn vũ đạo mạnh mẽ, trẻ trung và gợi cảm. Tiết mục ngay lập tức thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số, đồng thời kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về việc liệu phong cách trình diễn này có còn phù hợp với hình ảnh và độ tuổi U50 của "Họa mi tóc nâu".

Trong tiết mục, Mỹ Tâm xuất hiện với chiếc váy xanh nổi bật kết hợp cùng dàn vũ công trong phần trình diễn có tiết tấu dồn dập. Những động tác đánh hông, xoay người và tương tác với vũ công tạo nên hình ảnh giàu năng lượng, khác với phong cách tiết chế mà khán giả thường thấy ở nữ ca sĩ trên các sân khấu trước đây.

Ngay sau màn trình diễn này, các đoạn cắt từ tiết mục của Mỹ Tâm được chia sẻ rộng rãi trên TikTok, Facebook, Thread... cùng nhiều nền tảng số. Nhiều người dành lời khen cho khả năng giữ vững phong độ của Mỹ Tâm sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Không ít bình luận cho rằng nữ ca sĩ vẫn sở hữu nguồn năng lượng đáng kể, đáng nể, khả năng trình diễn ổn định và tinh thần sẵn sàng làm mới mình. "Năng lượng của chị quá khủng", "Không nghĩ Mỹ Tâm lại nhảy sung như vậy", "Sân khấu của chị vẫn cuốn hút như ngày nào"... là những chia sẻ xuất hiện với tần suất lớn dưới các video ghi lại màn biểu diễn.

Mỹ Tâm gây "sốt" mạng xã hội với màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu

Tuy nhiên, bên cạnh sự hưởng ứng, tiết mục cũng tạo ra làn sóng tranh luận trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng những động tác vũ đạo lần này khá táo bạo so với hình ảnh quen thuộc của Mỹ Tâm. Có ý kiến nhận xét phong cách trình diễn này chưa thực sự phù hợp với độ tuổi U50 hay hình tượng mà nữ ca sĩ đã xây dựng suốt nhiều năm. Một số bình luận cho rằng họ yêu thích Mỹ Tâm ở sự tinh tế, giản dị và tập trung vào giọng hát nhiều hơn là những màn trình diễn mang màu sắc quyến rũ và gợi cảm.

Ở chiều ngược lại, không ít người cho rằng việc gắn phong cách biểu diễn với tuổi tác là cách nhìn còn nhiều định kiến. Theo đó, các nghệ sĩ hoàn toàn có quyền lựa chọn phong cách phù hợp với từng sân khấu, miễn là màn trình diễn được thực hiện chuyên nghiệp và không vi phạm các chuẩn mực biểu diễn.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng chỉ ra rằng Mỹ Tâm vốn không phải lần đầu thực hiện những tiết mục có vũ đạo. Trong nhiều liveshow trước đây như "Heartbeat", "Tri âm" hay các live-concert gần đây, nữ ca sĩ từng kết hợp những màn nhảy được dàn dựng công phu. Tuy nhiên, ở lần xuất hiện này, cách quay cận, góc máy và việc các đoạn video ngắn lan truyền trên mạng xã hội khiến những khoảnh khắc vũ đạo trở nên nổi bật hơn, từ đó tạo cảm giác "bốc" hơn và khác biệt so với các lần xuất hiện trước.

Vìdeo màn trình diễn vũ đạo được Mỹ Tâm hào hứng chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Mỹ Tâm trở thành tâm điểm bàn luận sau một màn biểu diễn. Mỗi lần xuất hiện với hình ảnh mới, từ thay đổi kiểu tóc, trang phục cho đến cách dàn dựng sân khấu, nữ ca sĩ đều nhận được nhiều phản ứng khác nhau từ công chúng. Điều đó phần nào cho thấy sức "nóng" mà cô vẫn giữ được với khán giả sau hơn hai thập kỷ hoạt động.

Trong khi những ý kiến trái chiều vẫn tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội, Mỹ Tâm không có phát ngôn trực tiếp về các tranh luận xoay quanh tiết mục. Thay vào đó, nữ ca sĩ bất ngờ chia sẻ lại chính đoạn clip ghi lại phần vũ đạo trên trang Facebook cá nhân. Đáng chú ý, clip được Mỹ Tâm đăng tải tập trung vào những khoảnh khắc vũ đạo đang thu hút nhiều sự chú ý, thay vì trích đoạn khoe giọng hát vốn là thế mạnh đã làm nên tên tuổi của cô suốt nhiều năm qua. Động thái này nhanh chóng thu hút thêm lượt tương tác và khiến cuộc thảo luận quanh màn trình diễn tiếp tục sôi nổi.

Dù các quan điểm còn khác biệt, màn xuất hiện lần này của Mỹ Tâm đã tạo nên một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội những ngày qua. Điều này cũng cho thấy mỗi lần giọng ca "Họa mi tóc nâu" bước lên sân khấu vẫn hoàn toàn đủ sức thu hút sự chú ý và những cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng những người yêu nhạc Việt.