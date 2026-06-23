Mỹ nói Iran cho phép thanh sát viên hạt nhân trở lại, Tehran phản ứng ra sao?

ANTD.VN - Các quan chức hàng đầu của Mỹ và Iran đã gặp nhau tại Thụy Sĩ để đàm phán chi tiết về một thỏa thuận cuối cùng. Hôm 22-6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết hai bên đã đạt được “rất nhiều tiến bộ tốt đẹp” và Tehran đồng ý chấp nhận các thanh sát viên hạt nhân trở lại nước này.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

Phó Tổng thống Vance, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ, nói rằng Mỹ hy vọng sẽ sớm bố trí các cuộc thanh tra với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

“Đây là một cột mốc quan trọng đối với người dân Mỹ và là bước đầu tiên trong việc phi hạt nhân hóa vĩnh viễn hoặc chấm dứt vĩnh viễn chương trình vũ khí hạt nhân ở Iran”, ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết hai bên đã đặt ra “nền móng thành công” cho một thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên ông nói thêm rằng “vẫn còn rất nhiều việc phải làm”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội, nói rằng Iran sẽ đồng ý cho phép thanh tra để đảm bảo điều mà ông gọi là “Trung thực Hạt nhân”.

Các cam kết của Tehran đã khiến chính quyền Tổng thống Trump tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đăng trên mạng xã hội rằng Washington sẽ cho phép Iran sản xuất, vận chuyển và bán dầu trong 60 ngày.

Tuy nhiên, Đài truyền hình nhà nước Iran đã đưa tin về những vấn đề này với nội dung khác. Đài truyền hình này dẫn lời các quan chức nói rằng Tehran đã không thảo luận về chương trình hạt nhân trong cuộc đàm phán kéo dài 18 giờ của hai bên. Đài này cho biết thêm rằng Tehran chưa đưa ra bất kỳ cam kết mới nào.

Đài truyền hình nhà nước Iran cũng phát đi những bình luận của ông Esmaeil Baghaei, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, nói rằng sự hợp tác của Tehran với cơ quan giám sát Liên hợp quốc sẽ tiếp tục “theo khuôn khổ hiện có” được thiết lập bởi luật pháp và “các quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao”.