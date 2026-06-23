Xem máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga diễn tập tiếp nhiên liệu trên không

ANTD.VN - Ngày 23-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga đã tiến hành những cuộc diễn tập trên vùng biển trung lập của biển Barents và biển Na Uy. Nhiệm vụ này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO về cuộc xung đột tại Ukraine.

Đoạn video hoạt động diễn tập và tuần tra Bắc Cực của oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 Nga

Theo Bộ Quốc phòng Nga, những oanh tạc cơ này được các máy bay tiêm kích MiG-31 hộ tống. Chúng tiến hành các cuộc diễn tập tiếp nhiên liệu trên không trong một chuyến bay tuần tra thường lệ trên khu vực Bắc Cực giữa Na Uy, Iceland và Greenland.

Bộ này cho hay, các máy bay ném bom chiến lược của Nga đã bị máy bay chiến đấu của các quốc gia nước ngoài không xác định theo dõi trong một phần của nhiệm vụ kéo dài 16 giờ.

“Tất cả chuyến bay của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đều được thực hiện nghiêm ngặt theo các quy tắc quốc tế về việc sử dụng không phận”, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ trên Telegram.

Nga và Belarus đã tiến hành cuộc tập trận hạt nhân chung đầu tiên vào tháng trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết răn đe hạt nhân bảo vệ chủ quyền của cả hai nước trong bối cảnh “căng thẳng toàn cầu ngày càng gia tăng, cũng như sự xuất hiện của các mối đe dọa và rủi ro mới”.

Moscow đã cảnh báo rằng sự hỗ trợ quân sự của NATO dành cho Ukraine và việc quân sự hóa ngày càng tăng của châu Âu có thể dẫn đến một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

“Một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga có thể nhanh chóng leo thang thành đụng độ hạt nhân, với những hậu quả thảm khốc”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo. Ông Lavrov cũng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về đề xuất của Pháp mở rộng khả năng răn đe hạt nhân của mình đối với Đức và các thành viên NATO khác.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg được tổ chức trong tháng này, ông Putin nhắc lại rằng Nga sẽ không tấn công một nước thành viên NATO trừ khi Nga bị tấn công trước.