Bắt thêm 2 nghi phạm âm mưu dùng UAV mang bom tấn công sự kiện tại Nhà Trắng

ANTD.VN - Mỹ vừa bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan đến âm mưu tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái (UAV) gắn thuốc nổ, nhằm vào sự kiện Giải đấu võ thuật UFC do Tổng thống Donald Trump tổ chức tại Nhà Trắng ngày 14-6.

Tổng thống Trump theo dõi trận đấu tại UFC ngày 14-6

Theo tài liệu tòa án công bố ngày 22-6, FBI và các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện và phá vỡ âm mưu tấn công vài ngày trước sự kiện võ thuật tổng hợp diễn ra trên bãi cỏ phía nam Nhà Trắng. Mối đe dọa lần đầu được phát hiện ngày 10-6, 4 ngày trước sự kiện.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche khẳng định: "Lực lượng thực thi pháp luật đang ráo riết hành động để truy bắt và buộc các đối tượng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Đối tượng William Lee Spartacus Falkner, bang Washington bị bắt ngày 20-6 và bị buộc tội âm mưu giết người.

Tài liệu cho thấy Falkner trao đổi với nhóm về kỹ thuật vận hành UAV, cách sử dụng chất nổ và chiến thuật tấn công. Sau khi tin các nghi phạm đầu tiên bị bắt lộ ra, hắn nhắn tin cho đồng bọn: "Chuyến đi làm việc bị hủy rồi. Sếp của tôi đã bị tóm" kèm link bài báo.

Jordan W. Rincker, 28 tuổi, bang Missouri bị bắt hôm 22-6 với cùng tội danh. Công tố viên cáo buộc Rincker chi tiền mặt cho các thành viên, nhận vũ khí, máy in 3D, máy tính để chuẩn bị chế tạo linh kiện UAV.

Vụ án bị phát hiện sau khi mẹ của nghi phạm 19 tuổi Tycen Proper ở Ohio báo cảnh sát vì thấy con trai mua nhiều súng và trò chuyện bất thường trên mạng.

Theo lời khai của Proper, nhóm muốn "kích nổ một cuộc cách mạng", nhắm mục tiêu vào quan chức chính phủ. Chúng dự định điều khiển UAV mang thuốc nổ lao vào sự kiện UFC, sau đó dùng súng bắn vào đám đông đang hoảng loạn bỏ chạy.

Proper bị truy tố tội tàng trữ vũ khí trái phép và cố ý giết người nhằm vào nhân viên chính phủ Mỹ.

Trước đó, Bộ Tư pháp đã truy tố 5 người từ Ohio, Missouri, Nebraska và California. Các nghi phạm đều mang tư tưởng cực đoan, muốn gây ra các vụ tấn công để làm mất ổn định chính phủ.

Khám xét nơi ở các đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều súng hỏa lực mạnh. Kiểm tra tin nhắn mã hóa giữa khoảng 20 thành viên, cảnh sát phát hiện nhóm đã chia sẻ bản đồ chi tiết, ảnh chụp hàng không khu vực Nhà Trắng, đồng thời bàn về việc lập "nhà an toàn" và tuyến đường tẩu thoát sau khi gây án.

Hiện cơ quan an ninh liên bang đang mở rộng điều tra để truy quét toàn bộ mạng lưới liên quan.