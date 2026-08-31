Mỹ kêu gọi G20 lập rào cản thương mại với Trung Quốc để thu hẹp mất cân bằng kinh tế

ANTD.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 30-8 cho biết ông sẽ khuyến khích các thành viên G20 xem xét lại các điều khoản thương mại với Trung Quốc để thu hẹp sự mất cân bằng toàn cầu và gây áp lực lên Bắc Kinh để tái cân bằng nền kinh tế, chuyển hướng từ xuất khẩu sang tiêu dùng nội địa.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh trò chuyện trước khi lên xe đến cuộc họp các nhà lãnh đạo tài chính G20

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trước thềm cuộc họp của các nhà lãnh đạo tài chính thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), ông Bessent cho biết, tình trạng hàng xuất khẩu ồ ạt hiện nay từ Trung Quốc là không bền vững, mặc dù vị thế thương mại trực tiếp của Mỹ với Trung Quốc đang "cải thiện nhanh chóng".



Các quốc gia G20 được kêu gọi xem xét áp đặt thêm các rào cản thương mại đối với Trung Quốc nhằm thu hẹp tình trạng thặng dư thương mại kỷ lục và tái cân bằng nền kinh tế toàn cầu.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về việc hàng hóa giá rẻ từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tràn ngập thị trường quốc tế.

Tình trạng này xuất phát từ sức tiêu dùng nội địa của Trung Quốc vẫn còn yếu, buộc các nhà sản xuất nước này phải đẩy mạnh xuất khẩu ra bên ngoài.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo, sự thặng dư thương mại quá lớn của Trung Quốc đang tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với ngành sản xuất nội địa của nhiều quốc gia thuộc khối G20.

Do đó, việc thiết lập các rào cản thuế quan hoặc phi thuế quan được xem là biện pháp cần thiết để bảo vệ doanh nghiệp trong nước và buộc Bắc Kinh phải thúc đẩy cầu tiêu dùng nội địa.

Bên cạnh đó, việc áp đặt các rào cản thương mại mới cũng đặt ra những thách thức lớn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là nguy cơ châm ngòi cho các đòn đáp trả thương mại từ phía Trung Quốc.

Các tranh chấp về thặng dư thương mại và rào cản kỹ thuật sẽ tiếp tục là tâm điểm gay gắt trong các nghị trình kinh tế quốc tế thời gian tới.