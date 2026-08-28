Trung Quốc kêu gọi Mỹ tháo gỡ trở ngại trước cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình

ANTD.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Bắc Kinh và Washington tập trung vào chương trình nghị sự tích cực, kiểm soát bất đồng và tháo gỡ những trở ngại đối với trao đổi cấp cao, trong bối cảnh hai bên chuẩn bị cho cuộc gặp tiếp theo giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump và ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp tháng 5-2026 tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Ngoại trưởng Vương Nghị đưa ra thông điệp trên trong cuộc gặp Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue ngày 26-8.

Ông Vương Nghị cho rằng hai nước cần “tập trung vào chương trình nghị sự tích cực, xử lý thỏa đáng bất đồng, loại bỏ can nhiễu và vượt qua những trở ngại đối với trao đổi cấp cao”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Trung Quốc thừa nhận quan hệ Trung - Mỹ hiện “vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức”.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình từng gặp nhau tại Bắc Kinh hồi tháng 5 vừa qua và cam kết duy trì ổn định quan hệ song phương cũng như thỏa thuận đình chiến thương mại còn mong manh.

Ông Trump sau đó mời nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ vào ngày 24-9, song thời điểm chính thức của chuyến thăm đến nay chưa được xác nhận.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Ngày 27-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Bắc Kinh và Washington vẫn duy trì liên lạc về cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo “trong năm nay”.

Thông điệp hòa dịu được đưa ra trong lúc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tiếp tục có những động thái nhằm vào nhau.

Mỹ đã cấm nhập khẩu robot hình người mới sản xuất tại Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh áp đặt các biện pháp hạn chế đối với một số thực thể Mỹ hoạt động thương mại và các lĩnh vực khác tại Trung Quốc.

Chính quyền Tổng thống Trump gần đây cũng cân nhắc áp thêm 7,5% thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, liên quan cuộc điều tra của Mỹ về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất tại 16 nền kinh tế.

Trước đó, Washington đã áp mức thuế 12,5% đối với Trung Quốc sau một cuộc điều tra của Mỹ liên quan vấn đề lao động cưỡng bức tại 60 nền kinh tế.

Phản ứng trước khả năng Mỹ áp thêm thuế 7,5%, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố “kiên quyết phản đối”, cáo buộc Washington “chính trị hóa các vấn đề kinh tế và thương mại”.

Bắc Kinh đồng thời cho biết sẽ theo dõi sát diễn biến và “bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết”.

Quan hệ Mỹ - Trung từng căng thẳng mạnh sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm 2025, có thời điểm Washington tuyên bố mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc có thể lên tới 145%.

Căng thẳng sau đó giảm bớt và hai bên đạt được một số thỏa thuận trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng 5 vừa qua.