Lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, tỷ lệ sinh tại Nhật Bản nhích tăng trở lại

ANTD.VN - Lần đầu tiên sau hơn 10 năm sụt giảm liên tục, số lượng trẻ em sinh ra tại Nhật Bản đã ghi nhận mức tăng.

Việc gia tăng số lượng kết hôn trong năm thứ hai liên tiếp góp phần vào sự gia tăng tỷ lệ sinh ở Nhật Bản

Dù đây là một tín hiệu khả quan, quốc gia Đông Bắc Á này vẫn đang phải gồng mình đối mặt với khủng hoảng già hóa dân số nghiêm trọng.

Theo dữ liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm 2026, Nhật Bản ghi nhận 342.068 trẻ sơ sinh chào đời, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Tín hiệu đảo chiều này xuất hiện sau nhiều năm liên tiếp số ca sinh xuống mức thấp kỷ lục, gieo hy vọng nhỏ nhoi cho cuộc khủng hoảng nhân khẩu học tại xứ sở hoa anh đào.

Cùng với số trẻ sơ sinh tăng nhẹ, số lượng các cặp đôi đăng ký kết hôn trong 6 tháng đầu năm cũng tăng lên mốc 238.979 cặp. Sự phục hồi của tỷ lệ kết hôn sau giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bắt đầu phản ánh rõ nét vào các số liệu sinh sản thực tế.

Tuy nhiên, các chuyên gia xã hội học cảnh báo cuộc chiến chống suy giảm dân số của Nhật Bản vẫn còn rất gian nan. Dù số lượng trẻ sơ sinh tăng thêm hàng nghìn em, tỷ lệ tử tại nước này vẫn áp đảo hoàn toàn so với tỷ lệ sinh.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Nhật Bản đã ghi nhận gần 779.000 trường hợp tử, dẫn đến mức giảm dân số tự nhiên lên tới hơn 436.000 người.

Trước đó, trong cả năm 2025, quốc gia này chỉ ghi nhận khoảng 705.000 ca sinh - mức thấp nhất trong lịch sử.

Nhật Bản là một trong những quốc gia phải đối mặt với thách thức suy giảm và già hóa dân số gay gắt nhất trong khối các nước phát triển.