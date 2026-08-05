Đặc phái viên Hội đồng Hòa bình hối thúc Israel ngừng không kích Gaza

ANTD.VN - Đặc phái viên Hội đồng Hòa bình phụ trách tiến trình chuyển tiếp sau xung đột tại Dải Gaza, ông Nikolay Mladenov, ngày 4-8 đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, kêu gọi Tel Aviv chấm dứt các cuộc không kích nhằm tạo điều kiện triển khai thỏa thuận giải giáp mới với phong trào Hamas.

Chiếc xe bị cháy rụi sau cuộc tấn công của Israel tại Gaza ngày 2-8-2026

Theo tuyên bố của Hội đồng Hòa bình, cuộc gặp giữa ông Mladenov và Thủ tướng Netanyahu tập trung vào kế hoạch giải giáp các lực lượng vũ trang tại Gaza và thúc đẩy tiến trình chuyển giao sang mô hình quản trị dân sự.

"Hướng đi đã được xác định rõ là loại bỏ hoàn toàn vũ khí tại Dải Gaza và chấm dứt việc quản lý vùng lãnh thổ này bằng các lực lượng vũ trang, thay vào đó là một chính quyền dân sự", tuyên bố nêu rõ.

Ông Mladenov cũng hối thúc Thủ tướng Netanyahu dừng các đợt không kích nhằm tạo điều kiện thực hiện thỏa thuận giải giáp.

Nhóm cố vấn của Hội đồng Hòa bình đang phối hợp với các bên liên quan nhằm thúc đẩy tiến trình thu hồi vũ khí do Hamas kiểm soát.

Cùng ngày, Hamas tuyên bố lực lượng này cùng các phe phái Palestine khác vẫn cam kết thực hiện giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm đầy đủ các nghĩa vụ đã thống nhất.

Tuy nhiên, Hamas cho biết vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ ông Mladenov và các bên trung gian về nội dung đã đạt được.

Thỏa thuận giải giáp được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 30-7 là một phần trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn rộng hơn đạt được từ năm ngoái.

Theo đó, Israel sẽ chấm dứt các hoạt động quân sự, trong khi Hamas và các nhóm vũ trang tại Gaza ngừng mọi hoạt động tác chiến, đồng thời từng bước triển khai kế hoạch giải giáp.

Tuy nhiên, quân đội Israel sau đó tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại Gaza, khiến 17 người thiệt mạng trong đêm 1-8 và rạng sáng 2-8.

Theo Bộ Y tế Gaza, chiến dịch quân sự của Israel đã khiến hơn 73.000 người thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát sau cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel ngày 7-10-2023.