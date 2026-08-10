Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm của Tổng thống Trump về Dải Gaza

ANTD.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10-8 tuyên bố Israel bác bỏ kế hoạch lộ trình hòa bình Gaza gồm 15 điểm mà "Hội đồng Hòa bình" do Mỹ dẫn đầu đề xuất, đồng thời khẳng định lực lượng Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội Israel sẽ không rút khỏi Gaza cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn

Đây là lần đầu tiên Israel chính thức thẳng thắn bác bỏ kế hoạch này.

Phát biểu tại cuộc họp Nội các, ông Netanyahu nói rằng lực lượng Israel, mà các quan chức Israel trước đó ước tính kiểm soát khoảng 70% Gaza, sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào vùng lãnh thổ này để "ngăn chặn các mối đe dọa".

"Khi tôi nói đến việc giải giáp Hamas, ý tôi là cả loại vũ khí hạng nặng và vũ khí hạng nhẹ - tất cả các loại vũ khí" - ông Netanyahu nhấn mạnh.

Ông cho biết Israel vẫn đang đàm phán với Mỹ về kế hoạch này. "Họ (Mỹ) có những ý tưởng, một số ý tưởng chúng tôi chấp nhận được nhưng một số thì không, và chúng tôi biết cách giữ vững lập trường của mình trong những vấn đề này".

Các tòa nhà ở Gaza bị phá hủy do các cuộc tấn công của Israel

Kế hoạch này được ông Nickolay Mladenov, đại diện cấp cao về Gaza của "Hội đồng Hòa bình" soạn thảo hồi tháng 5-2026 và được Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công bố vào cuối tháng 7.

Khi đó, ông Trump cho biết Hội đồng đã đạt được thỏa thuận về "giải giáp hoàn toàn" Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza.

Một ngày sau tuyên bố của ông Trump, Hamas cho biết họ đã đồng ý với phiên bản mới nhất của lộ trình cho giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sau các cuộc đàm phán gay gắt, nhưng với điều kiện là Israel phải chấm dứt hoàn toàn hành động gây hấn, rút ​​quân khỏi vùng lãnh thổ này và đạt được tiến triển trong công cuộc tái thiết.

Theo các cơ quan y tế tại Gaza, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực vào tháng 10-2025, các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 1.250 người thiệt mạng và hơn 4.100 người khác bị thương ở Gaza.