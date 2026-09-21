Một mùa trăng ấm áp giữa núi rừng Lai Châu

ANTD.VN - Từ Hà Nội, những chiếc đèn lồng, áo đỏ sao vàng, bánh Trung thu cùng sữa, bánh kẹo và nhu yếu phẩm đã vượt những cung đường xa để đến với gần 600 học sinh tại xã Mường Mô, tỉnh Lai Châu. Một mùa trăng giản dị nhưng ấm áp đã được thắp lên từ những tấm lòng sẻ chia.

Trao quà, gửi trọn yêu thương

Có những mùa Trung thu bắt đầu bằng ánh đèn rực rỡ, tiếng trống múa lân và những mâm cỗ đầy sắc màu. Cũng có những mùa trăng bắt đầu từ một chuyến đi xa, khi những chiếc đèn lồng nhỏ được nâng niu mang vượt qua núi rừng để đến với trẻ em nơi bản nhỏ.

500 đèn lồng cùng hàng trăm bánh Trung thu, áo đỏ sao vàng, sữa, bánh kẹo và nhu yếu phẩm được trao tới các em học sinh và hộ nghèo.

Từ Hà Nội, những chiếc đèn lồng, áo đỏ sao vàng, bánh Trung thu cùng sữa, bánh kẹo và nhu yếu phẩm đã vượt những cung đường xa để đến với gần 600 học sinh tại xã Mường Mô, tỉnh Lai Châu thông qua chương trình “Trung thu trên bản nhỏ” do Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các mạnh thường quân tổ chức.

Ở những bản làng còn nhiều thiếu thốn, một chiếc đèn lồng hay hộp bánh Trung thu vẫn là món quà đáng quý. 500 chiếc đèn lồng cùng áo đỏ sao vàng, bánh Trung thu, sữa, bánh kẹo và hàng trăm thùng mì tôm được trao tận tay các em, mang theo không chỉ quà tặng mà còn là sự quan tâm từ miền xuôi.

Giữa núi rừng, những chiếc đèn lồng nhỏ sáng lên trong đôi tay trẻ thơ. Ánh mắt háo hức, những nụ cười trong veo khiến hành trình vượt núi của những người mang quà trở nên ý nghĩa hơn.

Theo Thiếu tá Vũ Văn Chính, một mùa trăng giản dị nhưng ấm áp được thắp lên từ những tấm lòng sẻ chia.

Thiếu tá Vũ Văn Chính - giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chia sẻ, điều những người tham gia chương trình mong muốn nhất là các em có một mùa Trung thu vui vẻ và cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

“Chúng tôi mong muốn là các em có một mùa Trung thu thật vui, có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục học tập. Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm của rất nhiều người ở miền xuôi dành cho các em” - Thiếu tá Vũ Văn Chính chia sẻ.

Mỗi chiếc đèn lồng, một ký ức tuổi thơ

Với một đứa trẻ, chiếc đèn lồng có thể chỉ là món đồ chơi. Nhưng nhiều năm sau, điều còn lại có thể là ký ức về một mùa trăng được yêu thương, về những người đã vượt đường xa đến bản làng và trao tận tay mình món quà nhỏ.

Hành trình cũng tiếp tục đến với gần 80 học sinh THCS bán trú tại Trường PTDTBT THCS Nậm Nhùn. Những phần quà gồm bánh Trung thu, sữa, mì tôm và bánh kẹo được trao như một lời động viên với những em nhỏ đang xa gia đình để học tập.

Sự sẻ chia không chỉ dành cho những đứa trẻ. 50 suất quà được trao tới các hộ nghèo và 50 suất dành cho học sinh nghèo vượt khó, gửi thêm niềm vui đến những gia đình còn nhiều nhọc nhằn.

Theo Thiếu tá Vũ Văn Chính, những hoạt động hướng về vùng cao chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực hiện bằng sự chân thành và lâu dài. Không chỉ trao quà rồi rời đi, điều quan trọng hơn là tiếp thêm động lực để các em đến trường, học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Bởi một phần quà có thể không làm thay đổi cuộc sống, nhưng sự động viên đúng lúc có thể giúp một đứa trẻ cảm thấy mình được quan tâm và có thêm niềm tin để bước tiếp.

Sau mỗi phần quà là mong muốn giản dị của những người miền xuôi, để khoảng cách địa lý không trở thành khoảng cách của yêu thương.

Trung thu rồi sẽ qua, những chiếc đèn lồng sẽ tắt, những món quà trở thành ký ức. Nhưng giữa núi rừng Lai Châu, mùa trăng năm nay đã được thắp lên bằng những điều giản dị: một chiếc đèn lồng, một chiếc bánh, một bàn tay trao tặng và một tấm lòng hướng về trẻ nhỏ.