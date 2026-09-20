Giữ hồn Trung thu truyền thống giữa lòng phố cổ Hà Nội

ANTD.VN - Từ ngày 11 đến 25-9, Chợ Trung thu truyền thống Phố cổ được tổ chức trên phố Hàng Mã, mang đến không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc với đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, tò he, đồ chơi dân gian… Từ đây, những ký ức Trung thu Hà Nội được tái hiện, tiếp nối và lan tỏa trong đời sống đô thị hiện đại.

Trao truyền ký ức Trung thu qua các thế hệ

Tết Trung thu từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống người Việt, là dịp gia đình sum họp, trẻ em được vui chơi và những giá trị truyền thống được trao truyền qua các thế hệ.

Nhắc đến Trung thu Hà Nội, người dân và du khách thường nhớ đến những tuyến phố như Hàng Mã, Hàng Thiếc, Hàng Gai với sắc màu rực rỡ của đèn ông sao, đèn cá chép, ông tiến sĩ giấy, đèn thiềm thừ, tò he, mặt nạ giấy bồi và nhiều món đồ chơi dân gian.

Tiếng trống múa lân rộn rã hòa cùng tiếng cười trẻ nhỏ, tiếng người mua bán tạo nên không khí náo nhiệt, đặc trưng của mỗi mùa trăng giữa lòng phố cổ.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu, người dân nô nức trong mùa Trung thu. Ảnh: Hoa Tiên

Giữa lòng phố cổ Hà Nội, Chợ Trung thu truyền thống Phố cổ trên phố Hàng Mã đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp Rằm tháng Tám, nơi trẻ em vui chơi, người lớn tìm về ký ức tuổi thơ và du khách trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống.

Tiếp nối các hoạt động văn hóa Trung thu phố cổ như “Lưu trăng phố cổ 2026”, không gian “Đón trăng” và không gian sáng tạo đầu sư tử truyền thống, UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức Chợ Trung thu truyền thống Phố cổ từ ngày 11 đến 25-9-2026, với chủ đề “Tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa giá trị Trung thu truyền thống”.

Chợ Trung thu được tổ chức trên phố Hàng Mã, đoạn từ ngã tư Hàng Mã - Hàng Đường đến Hàng Mã - Hàng Cót, với các gian hàng phục vụ người dân và du khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm. Trong thời gian diễn ra, tuyến phố được cấm đường 24/24 giờ và tổ chức phân luồng giao thông.

Các gian hàng giới thiệu đồ chơi trẻ em, đồ trang trí Trung thu, sản phẩm thủ công, bánh Trung thu và nhiều sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc. Không gian được bài trí hài hòa với cảnh quan phố cổ, tạo điểm đến để trẻ em khám phá văn hóa dân gian, người lớn tìm về ký ức tuổi thơ và các giá trị Trung thu truyền thống tiếp tục được trải nghiệm, trao truyền qua các thế hệ.

Để Trung thu phố cổ thêm văn minh, an toàn

Để bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra Chợ Trung thu, UBND phường Hoàn Kiếm triển khai các phương án phục vụ người dân và du khách.

Theo đó, đoạn phố Hàng Mã tổ chức Chợ Trung thu được cấm đường 24/24 giờ, các phương tiện được phân luồng theo phương án tổ chức giao thông. Đồng thời, các điểm trông giữ xe đạp, xe máy được bố trí tại phố Thuốc Bắc, một phần phố Hàng Mã và khu vực nút giao Hàng Lược - Hàng Rươi. Đặc biệt, người dân sinh sống trên tuyến phố Hàng Mã được bố trí điểm trông xe miễn phí tại phố Thuốc Bắc.

Trẻ em nô nức vui chơi, khám phá phố Hàng Mã dịp Trung thu. Ảnh: Hoa Tiên

Ban Tổ chức bố trí lực lượng hướng dẫn người dân, du khách gửi phương tiện đúng nơi quy định, không dừng, đỗ gây cản trở giao thông; đồng thời khuyến cáo giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi, bảo quản tài sản cá nhân và chấp hành các quy định trong không gian lễ hội.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh tham gia Chợ phải thực hiện đúng vị trí, diện tích và ngành hàng được bố trí; bảo đảm hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, niêm yết và bán đúng giá, không chèo kéo, ép giá. Các yêu cầu về văn minh thương mại, an toàn thực phẩm, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường cũng được đặt ra đối với các gian hàng.

Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, nhất là trong những ngày và khung giờ cao điểm, nhằm kịp thời nhắc nhở, xử lý vi phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và môi trường an toàn cho người dân, du khách.

Từ ngày 11 đến 25-9, người dân và du khách có thể đến Chợ Trung thu truyền thống Phố cổ trên phố Hàng Mã để tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa Trung thu, tìm lại những ký ức quen thuộc và cùng góp phần gìn giữ một không gian phố cổ văn minh, an toàn, thân thiện.