Địa chỉ thay màn hình laptop bị ố vàng uy tín tại Hà Nội

ANTD.VN -Màn hình laptop chuyển vàng, sai màu hoặc xuất hiện các vùng ố có thể đến từ cài đặt hiển thị hoặc lỗi phần cứng. Nếu tình trạng không khắc phục được bằng điều chỉnh phần mềm, người dùng tại Hà Nội nên mang máy đến trung tâm kỹ thuật để xác định lỗi màn hình, cáp tín hiệu hay bo mạch trước khi thay linh kiện.

Màn hình laptop bị ố vàng có cần thay mới không?

Màn hình ngả vàng chưa đồng nghĩa phải thay ngay. Windows có tính năng Night light khiến màu hiển thị ấm hơn; cấu hình màu, HDR hoặc thiết lập GPU cũng có thể làm màu sắc thay đổi. Microsoft khuyến nghị kiểm tra Night light và hồ sơ màu khi màn hình hiển thị sai màu.

Nếu tắt các thiết lập trên nhưng màn hình vẫn vàng, xuất hiện vệt ố cố định, màu không đồng đều hoặc lỗi xuất hiện ngay từ lúc khởi động, nguyên nhân có thể nằm ở tấm nền, đèn nền hay đường truyền tín hiệu. Khi đó, kỹ thuật viên cần kiểm tra trước khi kết luận thay màn hình.

Trường hợp xuất hình ra màn hình ngoài vẫn bình thường thường giúp khoanh vùng lỗi ở cụm màn hình laptop. Ngược lại, nếu cả màn hình trong và ngoài cùng bất thường, máy có thể cần kiểm tra GPU hoặc sửa main laptop thay vì thay tấm nền ngay.

Thay màn hình laptop bị ố vàng tại Hà Nội giá bao nhiêu?

Chi phí thay màn hình laptop phụ thuộc vào model, kích thước, độ phân giải, tần số quét và loại tấm nền. Trên Điện Thoại Vui, MSI Modern 14 B5M có giá tham khảo 1.400.000đ, Dell Inspiron 3520 là 1.500.000đ, Acer Aspire 7 A715 là 1.900.000đ; riêng màn OLED Asus Vivobook 15 A1505 có giá 5.800.000đ. Thời hạn bảo hành trong các ví dụ này từ 6 đến 12 tháng, tùy sản phẩm. Khách hàng nên cung cấp đúng model để kiểm tra giá và bảo hành hiện hành.

Người dùng có thể kiểm tra thay màn hình laptop giá bao nhiêu theo đúng model trước khi sửa. Với linh kiện sẵn có, thời gian thay tại Điện Thoại Vui thường khoảng 45–90 phút; bảo hành tùy loại màn hình.

Thay màn hình laptop bị ố vàng ở đâu uy tín tại Hà Nội?

Điện Thoại Vui

Điện Thoại Vui nhận kiểm tra và thay màn hình cho nhiều dòng Dell, HP, Asus, Acer, Lenovo, MSI, Surface và laptop phổ biến khác. Khách hàng được kiểm tra lỗi, báo giá trước và chọn linh kiện theo model.

Khách hàng có thể sửa chữa laptop tại hệ thống địa chỉ hỗ trợ tại Hà Nội:

● 524 Trương Định, phường Tương Mai

● 19 Thái Hà, phường Đống Đa

● 34 Quang Trung, phường Hà Đông

● 306 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy

● 23 Phố Hàng Bài, phường Cửa Nam

● 274 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề

● 153 Hồ Tùng Mậu, phường Từ Liêm

● 296–298 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân

● 516 Bạch Mai, phường Bạch Mai

● 308–310 Nguyễn Trãi, phường Đại Mỗ

● 111 Phùng Hưng, phường Hà Đông

● 27 Phố Ngô Xuân Quảng, Chính Trung, Gia Lâm

Theo Điện Thoại Vui, quy trình thay màn hình bắt đầu bằng tiếp nhận máy, kiểm tra lỗi và báo giá. Chỉ sau khi khách hàng đồng ý, kỹ thuật viên mới tiến hành tháo màn hình cũ, lắp linh kiện phù hợp và kiểm tra lại khả năng hiển thị.

Hệ thống hiện niêm yết nhiều màn hình với thời hạn bảo hành từ 6 đến 12 tháng tùy sản phẩm. Với một số model có sẵn linh kiện, khách hàng có thể nhận máy trong ngày. Khách hàng nên gọi trước để xác nhận linh kiện phù hợp với máy.

Laptop88 & S88 Services Thái Hà

Laptop88 có hệ thống S88 Services chuyên bảo hành và sửa chữa laptop tại Hà Nội. Các địa điểm của hệ thống gồm 40 Trần Đại Nghĩa, 106 Hồ Tùng Mậu, 166 Vạn Phúc và 63 Thái Hà. Hệ thống tiếp nhận laptop, PC cùng các nhu cầu thay thế, sửa chữa phần cứng.

Người dùng cần thay màn hình nên cung cấp chính xác model máy để trung tâm kiểm tra mã tấm nền, giá và tình trạng linh kiện trước khi đến, đặc biệt với màn hình tần số quét cao hoặc độ phân giải không phổ biến.

Sửa chữa Laptop 24h Lê Thanh Nghị

Sửa chữa Laptop 24h là hệ thống chuyên về laptop, có nhiều cơ sở tại Hà Nội như Lê Thanh Nghị, Thái Hà, Nguyễn Xiển, Chùa Láng và Lý Nam Đế. Cơ sở Lê Thanh Nghị tiếp nhận các lỗi màn hình, bàn phím, mainboard, ổ cứng và nhiều hạng mục phần cứng khác.

Với lỗi ố vàng, người dùng nên yêu cầu kiểm tra nguồn phát hình và tấm nền trước khi đồng ý thay, đồng thời xác nhận rõ giá linh kiện, thời gian sửa và điều kiện bảo hành.