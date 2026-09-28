Lực lượng 141 chặn giữ xe ô tô bán tải chở số lượng lớn "khí cười" lúc rạng sáng

ANTD.VN - Vừa qua, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực trước số 1 phố Cự Lộc, phường Thanh Xuân, Hà Nội, Tổ công tác Y5/141-CATP Hà Nội phát hiện, thu giữ số lượng lớn bình "khí cười" trên một xe ô tô bán tải.

Theo đó, phát hiện chiếc xe ô tô bán tải lưu thông lúc rạng sáng có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác 141 đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên các phương tiện có 3 người gồm V.H.A (SN 1998), N.V.N (SN 2006) và H.T.N (SN 2003).

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên thùng xe bán tải có 26 bình trụ tròn bằng kim loại, cao khoảng 35cm, đường kính khoảng 15cm. Trên mỗi bình đều có van màu đen, nghi chứa khí N2O, thường được gọi là “khí cười”. Ngoài ra, tại khu vực hàng ghế sau của xe còn có một biển kiểm soát.

Tại chỗ, V.H.A khai nhận, số bình trên là khí N2O, vừa được một người tên Tân ở Quảng Ninh giao để vận chuyển về nơi tập kết, chờ khách đặt mua. Tại thời điểm kiểm tra, H.A không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng trên.

Các đối tượng sử dụng xe bán tải để chở "khí cười", chờ giao cho khách

Đáng chú ý, liên quan đến biển kiểm soát được phát hiện trên xe, H.A khai nhận đây là biển giả, được đặt mua qua mạng xã hội với giá 1,5 triệu đồng. Theo lời khai ban đầu, việc sử dụng biển kiểm soát này nhằm tránh bị cơ quan Công an phát hiện, xử lý và tránh bị phạt nguội.

Hai người đi cùng là N.V.N và H.T.N khai nhận được H.A thuê làm shipper, thực hiện việc giao số khí N2O cho khách khi có yêu cầu, với tiền công 100.000 đồng/người/lượt.

Tổ công tác Y5 đã lập biên bản, tạm giữ các tang vật có liên quan, bàn giao cho Công an phường Thanh Xuân tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số hàng hóa, hành vi sử dụng biển kiểm soát giả và các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.