Bàn giao 2 đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã

Do vi phạm pháp luật tại Trung Quốc, hai đối tượng Zhang Shi Jie cùng vợ là Wang Jing đã làm thủ tục bỏ trốn sang Việt Nam. Ngày 12-9-2026, các đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch vào địa phận tỉnh Lạng Sơn, sau đó di chuyển bằng taxi về thành phố Hà Nội. Do không biết tiếng Việt và không có thị thực hợp lệ, các đối tượng không thể thuê nhà nghỉ, khách sạn nên phải ở lang thang trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Ngày 15-9-2026, Zhang Shi Jie và Wang Jing đã đến trụ sở Công an xã Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng) đầu thú về hành vi nhập cảnh trái phép và khai báo việc đang bị Công an Trung Quốc triệu tập. Công an xã Vĩnh Bảo đã nhanh chóng tiếp nhận, làm việc, lập hồ sơ và thực hiện các biện pháp xác minh theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, ngày 2-11-2026, Công an xã Vĩnh Bảo đã tiến hành dẫn giải và bàn giao 2 đối tượng cho cơ quan chức năng phía Trung Quốc, bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng quy định pháp luật và thông lệ quốc tế