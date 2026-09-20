Kiểm tra lúc rạng sáng, lực lượng 141 phát hiện thanh niên mang theo 2 bình "khí cười"

ANTD.VN - Thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, rạng sáng 19-9, Tổ công tác Y5/141-CATP Hà Nội trong quá trình tuần đã phát hiện, bắt giữ nam thanh niên chở theo 2 bình "khí cười".

Theo đó, khoảng 0h21 rạng sáng 19-9, tại khu vực trước số nhà 187 Giải Phóng, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, Tổ công tác Y5 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda Lead màu trắng, biển kiểm soát 29C1-199.41, phía trên xe có chở các bình hình trụ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện khai nhận là Nguyễn Văn Điệp, SN 1993, trú tại thôn Ngũ Luân, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, Điệp không xuất trình được giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe theo quy định.

Nam thanh niên bị phát hiện mang theo 2 bình "khí cười"

Tiến hành kiểm tra phương tiện, Tổ công tác phát hiện tại khu vực để chân xe có 2 bình chứa khí N2O, thường được gọi là "khí cười". Đáng chú ý, Điệp đã có 1 tiền án, năm 2022 bị TAND quận Nam Từ Liêm (cũ) xử phạt 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Tổ công tác Y5 đã tiến hành bàn giao Nguyễn Văn Điệp cùng phương tiện và các đồ vật liên quan cho Công an phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội để tiếp tục xác minh, làm rõ.