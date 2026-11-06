“Shark” Thủy và nữ giám đốc trong vụ án chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng hầu tòa 15 ngày

ANTD.VN - Theo nguồn tin của ANTĐ, Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa ấn định thời gian xét xử vụ án Nguyễn Ngọc Thủy (tức “Shark” Thủy) và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại…

Phiên tòa sẽ khai mạc vào ngày 1-12 và dự kiến kéo dài đến ngày 14-12 tới. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, gồm 2 phẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân và do Thẩm phán Phạm Năng Thành làm chủ tọa. Hiện, Giấy triệu tập tham gia phiên tòa đã được Tòa án nhân dân TP Hà Nội tống đạt tới các bị hại.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Ngọc Thuỷ (SN 1982, ở phường Yên Hòa, Hà Nội; Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup); Nguyễn Mạnh Phú (SN 1983, trú phường Hà Đông, Hà Nội; Giám đốc Tìa chính Công ty Egroup) cùng bị đưa ra xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy) thời điểm chưa vướng vòng lao lý.

Liên quan, bị cáo Tống Thị Kim Liên (SN 1965, trú phường Tân Sơn Hòa, TP HCM; Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Thương mại dịch vụ Nhất Nhất) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. 26 bị cáo còn lại bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu truy tố, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo nhân viên tăng khống vốn điều lệ Công ty Egroup, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Cụ thể, Thủy chỉ đạo các cấp dưới là kế toán nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên hơn 962 tỷ đồng. Các bị can còn tạo doanh thu khống bằng khoảng 70% doanh thu hằng năm để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.

Cùng với mánh khóe nêu trên, "Shark" Thủy chỉ đạo bộ phận kinh doanh xây dựng kế hoạch huy động vốn; Lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, bảng biểu tính % lợi nhuận khi đầu tư; Tổ chức tập huấn cho bộ phận kinh doanh chào mời, lôi kéo người dân trực tiếp đến Công ty Egroup, Công ty Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần của Egroup.

Sau khi thuyết phục được các nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thủy ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Biên bản thanh lý, Thỏa thuận hợp tác chiến lược theo mẫu.

Nội dung chính của hợp đồng là Nguyễn Ngọc Thủy chuyển nhượng cho nhà đầu tư cổ phần Công ty Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng/cổ phần; Nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho Thủy.

Để thu hút người mua cổ phần, "Shark" Thủy cho nhân viên kinh doanh giới thiệu khách hàng mua cổ phần được hưởng hoa hồng 5% số tiền đầu tư mua cổ phần, gồm 2% bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiền mặt nhưng được khuyến khích quy đổi thành cổ phần.

Từ năm 2021 đến 2023, các trung tâm Tiếng Anh, trường mầm non trong hệ sinh thái của Thủy lần lượt đóng cửa, số lượng khách hàng mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn.

Nguyễn Ngọc Thủy vì thế chỉ đạo 23 Quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh nội dung: Khi nhân viên mời gọi được khách hàng đầu tư sẽ được sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại 30% nộp về công ty.

Cơ quan tố tụng cho rằng, nhân viên kinh doanh giai đoạn này đều biết huy động vốn để lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, tiền nhận từ nhà đầu tư không sử dụng đúng mục đích huy động.

Tài liệu tố tụng xác định, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.123 bị hại số tiền hơn 8.459 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng. Đến nay, Công ty Egroup và Công ty Egame mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.

Cũng theo tài liệu truy tố, từ năm 2016 - 2021, “Shark” Thủy ủy quyền cho cấp dưới ký 12 hợp đồng kinh tế với 6 công ty của Tống Thị Kim Liên, ghi nhận doanh thu hơn 2.300 tỷ đồng và chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính các năm của Công ty Egroup.

Tuy nhiên, thực tế Công ty Egroup không kinh doanh sim thẻ điện thoại, chỉ là đơn vị trung gian nhằm đảm bảo có dòng tiền chạy qua doanh nghiệp. Thủy thống nhất trả cho Liên hơn 46 tỷ đồng là tiền công chạy doanh thu “ảo” cho Công ty Egroup.

Thế như do tình hình tài chính Công ty Egroup khó khăn, không thu xếp được nguồn tiền nên “Shark” Thủy mới đưa cho Liên tổng cộng gần 32 tỷ đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân. Trong đó, từ ngày 1-1-2018 đến tháng 2-2020, “Shark” Thủy đưa cho Liên hơn 20 tỷ đồng.