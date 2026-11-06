Khởi tố bị can khai thác vàng trái phép

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Như (SN 1985), trú tại xã Bạch Ngọc, tỉnh Tuyên Quang về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Cơ quan CSĐT làm việc với Nguyễn Văn Như

Khoảng cuối tháng 8/2026, Nguyễn Văn Như nảy sinh ý định khai thác đất, đá tại khu vực đồi phía sau nhà để nghiền, tuyển, thu hồi vàng bán kiếm lời. Sau đó, Như liên hệ, rủ một số người cùng tham gia khai thác, chế biến khoáng sản vàng trái phép tại thôn Minh Tâm, xã Bạch Ngọc.

Ngày 9/9/2026, Công an xã Bạch Ngọc phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra, phát hiện hoạt động nghiền, tuyển đất, đá để thu hồi vàng trái phép tại khu vực đồi phía sau nhà một hộ dân thuộc thôn Minh Tâm.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện hệ thống máy nghiền, mô tơ điện, máng tuyển cùng nhiều công cụ, phương tiện và nguyên liệu phục vụ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Thời điểm kiểm tra, các đối tượng chưa thu hồi được vàng, chưa phát sinh lợi nhuận từ hoạt động khai thác trái phép.

Tang vật liên quan vụ án

Quá trình kiểm tra, xác minh, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Như từng bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép nhưng tiếp tục vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Như về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện Nguyễn Văn Như bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.