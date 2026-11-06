“Bà chủ” Tập đoàn Sen Tài Thu cùng con gái chiếm đoạt 757 tỷ đồng bằng mánh góp vốn đầu tư

ANTD.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định ngày 23-11 tới xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu) lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các nhà đầu tư.

Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân và do Thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

Bị cáo Phạm Thị Hòa - Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu.

Trong vụ án, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa (SN 1958, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) và 4 bị cáo là Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu và là con gái bị cáo Hòa), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội), ngoài bị đưa rx ét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” còn bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, từ tháng 10-2020 đến tháng 6-2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Các bị cáo thuê cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu, slide về chiến lược kinh doanh của công ty mà Linh và Hương đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận…

Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao. Linh và Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn. Tuy nhiên thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10-2020 đến tháng 6-2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Hòa tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, Hòa, Linh và Hương đã sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỷ đồng còn lại, Hòa cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.

Quá trình điều tra, 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.