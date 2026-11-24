ANTD.VN - Trên cương vị Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nguyên Phó chánh án thường trực TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho rằng đội ngũ luật sư của Thủ đô ngày càng có vai trò quan trọng và góp phần bảo vệ công lý.

Củng cố niềm tin đối với các thiết chế pháp lý

Chiều 23-11, Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức Lễ Kỷ niệm 42 năm Ngày thành lập (24/11/1984 – 24/11/2026). Tới dự Lễ Kỷ niệm có nguyên Phó Chánh án thường trực TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ, đại diện Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Công an TP Hà Nội, đại diện nhiều tổ chức hành nghề luật sư và hơn 500 luật sư thành viên.

Trước đó (ngày 17-11), Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định ông Nguyễn Trí Tuệ tham gia Chi ủy và giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Trí Tuệ - nguyên Phó Chánh án thường trực TAND Tối cao, Bí thư Chi bộ Liên đoàn luật sư Việt Nam phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Tại lễ mít tinh Kỷ niệm 42 năm ngày thành lập, thay mặt Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, ông Nguyễn Trí Tuệ gửi lời chúc thành công tới các thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội và đánh giá 42 năm xây dựng và trưởng thành – chặng đường đáng tự hào.

Những ngày đầu thành lập chỉ với đội ngũ luật sư ít ỏi và điều kiện hoạt động nhiều khó khăn nhưng Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã từng bước xây dựng tổ chức, phát triển đội ngũ, mở rộng hoạt động hành nghề và khẳng định vai trò trong đời sống pháp lý, kinh tế và xã hội.

Theo nguyên Phó chánh án TAND Tối cao, đất nước đang đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

“Trong bối cảnh đó, vị trí, vai trò của luật sư ngày càng quan trọng. Luật sư không chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, mà còn góp phần bảo vệ công lý, thúc đẩy thượng tôn pháp luật, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với các thiết chế pháp lý” – ông Tuệ phát biểu.

Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam Nguyễn Trí Tuệ đề nghị, với truyền thống, quy mô và vị thế của mình, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu với một số định hướng.

Thứ nhất, củng cố đoàn kết, xây dựng Đoàn thực sự là mái nhà chung của các luật sư. Hai là, đề cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật và kỷ cương hành nghề. Mỗi luật sư phải nghiêm túc tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp; giữ gìn sự độc lập, trung thực, khách quan; không vì lợi ích vật chất mà vi phạm pháp luật hoặc làm tổn hại uy tín nghề nghiệp.

Ba là nâng cao chất lượng chuyên môn và tính chuyên nghiệp. Quan tâm phát triển các nhóm luật sư chuyên sâu, có năng lực tham gia giải quyết những vụ việc lớn, phức tạp, có yếu tố nước ngoài.

Tiếp đến là phát huy trách nhiệm xã hội của luật sư. Bên cạnh hoạt động hành nghề, cần tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, người yếu thế và những người có hoàn cảnh khó khăn. Vấu nữa là tăng cường phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam cùng các cơ quan, tổ chức liên quan.

Hơn 500 đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm thực hiện nghi Lễ Chào cờ.

Cũng trong chiều 23-11, Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Kỹ năng quản lý tổ chức hành nghề luật sư” dưới sự chủ trì của Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ luật sư. Sau Tọa đàm, hơn 500 luật sư dự mít tinh đã thực hiện nghi lễ Chào cờ trước khi cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp, nhớ về những thế hệ đi trước trong ngành và định hướng tới tương lai.

Tự hào về những dấu ấn và thành tích toàn diện

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, luật sư Huỳnh Phương Nam - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, năm 1965, Chánh án TAND Tối cao Phạm Văn Bạch đã quyết định thành lập Phòng Luật sư bên cạnh TAND Tối cao để thí điểm tổ chức luật sư mới, thực hiện nhiệm vụ cử luật sư bào chữa cho các bị cáo các tỉnh miền Bắc.

Đến năm 1975, Phòng Luật sư được chuyển về Ủy ban Pháp chế của Chính phủ – tiền thân của Bộ Tư pháp – đặt trụ sở tại số 19 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm.

Với nền tảng tổ chức như trên, ngày 24-11-1984, tại tầng 1 nhà số 19 phố Tràng Thi, Hội nghị thành lập Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã chính thức được tổ chức với 16 luật sư sáng lập viên đầu tiên, bầu Luật sư Vũ Như Giới làm Chủ nhiệm.

Đây là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư được thành lập sớm nhất cả nước và sự kiện lịch sử này đã đặt những viên gạch nền móng vững chắc cho sự phát triển của giới luật sư Thủ đô.

Luật sư Huỳnh Phương Nam - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội phát biểu ôn lại những chặng đường đã qua của giới luật sư Thủ đô.

“Từ 16 luật sư những ngày đầu gian khó, trải qua 42 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh vượt bậc cả về quy mô, chất lượng và vị thế, quy tụ trên 6.700 luật sư thành viên, hoạt động tại hơn 2.000 tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Thủ đô”, luật sư Huỳnh Phương Nam thông tin.

Theo Chủ nhiệm Huỳnh Phương Nam, Đoàn Luật sư TP Hà Nội tự hào với những dấu ấn và thành tích toàn diện trên mọi mặt công tác trong suối 42 năm phát triển của mình.

Trên lĩnh vực chuyên môn, đội ngũ luật sư tại các tổ chức hành nghề trên địa bàn Hà Nội đã trực tiếp tham gia tranh tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và giải quyết tranh chấp trong hàng chục nghìn vụ án, vụ việc, đặc biệt là nhiều vụ án trọng điểm quốc gia phức tạp. Qua đó bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, đồng thời góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Thủ đô và cả nước.

Bên cạnh hoạt động nghề nghiệp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội luôn phát huy trách nhiệm xã hội sâu sắc thông qua việc đóng góp hàng nghìn ý kiến chuyên sâu vào quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; tích cực tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thiện nguyện hướng về người nghèo, đối tượng chính sách.

Đồng thời, Đoàn đã chủ động đi đầu trong công tác chuyển đổi số, mở rộng đối ngoại nhân dân, ngoại giao pháp lý, nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp xuyên biên giới, triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho kiều bào ta ở nước ngoài và xây dựng Đề án hỗ trợ pháp lý cho người nước ngoài tại Hà Nội.