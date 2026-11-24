ANTD.VN - Nhận lời mời của giới chức nghị viện Thủ đô nước Nga, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga.

Chủ tịch Duma thành phố Moskva Alexey Shaposhnikov trao tuyên bố gia nhập Phong trào Nghị viện Thủ đô các nước BRICS cho Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Sáng 23/11 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Duma thành phố Moskva (Liên bang Nga), Hà Nội và Moskva đã tổ chức Lễ ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng giữa cơ quan dân cử hai Thủ đô.

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Chủ tịch Duma thành phố Moskva Alexey Shaposhnikov đã chính thức ký Nghị định thư về phát triển hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Duma thành phố Moskva.

Văn kiện tạo cơ chế trao đổi thường xuyên và thực chất hơn giữa cơ quan lập pháp địa phương của hai nước trong các lĩnh vực quản lý đô thị, xây dựng chính sách và giám sát thực thi pháp luật.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Chủ tịch Duma thành phố Moskva Alexey Shaposhnikov tại nghi thức ký Tuyên bố gia nhập Phong trào Nghị viện các Thủ đô nhóm BRICS của HĐND TP Hà Nội

Cùng trong buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tham dự nghi thức ký Tuyên bố gia nhập Phong trào Nghị viện các Thủ đô nhóm BRICS cùng đại diện nghị viện một số thủ đô và địa phương quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, việc ký kết Nghị định thư và gia nhập Phong trào Nghị viện các Thủ đô nhóm BRICS là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Thủ đô Hà Nội và Moskva, cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ tin tưởng các văn kiện vừa được ký kết này sẽ mở ra những cơ hội mới để HĐND TP Hà Nội tăng cường hợp tác với Duma thành phố Moskva và các cơ quan dân cử thủ đô tham gia phong trào; cùng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những giải pháp hiệu quả về quản trị đô thị thông minh, phát triển bền vững.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, giá trị của các văn kiện không chỉ nằm ở những cam kết, mà quan trọng hơn là những kết quả thiết thực được tạo ra từ sự tin cậy, trách nhiệm và quyết tâm hợp tác của các bên nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm sau Lễ ký Nghị định thư về phát triển hợp tác giữa HĐND TP Hà Nội và Duma thành phố Moskva

Với tinh thần đó, HĐND TP Hà Nội mong muốn cùng Duma thành phố Moskva sớm cụ thể hóa các nội dung hợp tác, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động của Phong trào Nghị viện Thủ đô các nước BRICS, góp phần đưa quan hệ hợp tác song phương và đa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Về phần mình, Chủ tịch Duma thành phố Moskva Alexey Shaposhnikov - người khởi xướng sáng kiến Phong trào Nghị viện Thủ đô các nước BRICS đánh giá cao truyền thống hữu nghị giữa hai thủ đô, đồng thời bày tỏ tin tưởng các văn kiện vừa ký kết sẽ giúp hai cơ quan dân cử chuyển hóa nhanh chóng các cam kết thành hợp tác thực chất trong quản trị đô thị, chuyển đổi số và phát triển bền vững.