Ngày 23/11/2026, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Quản trị an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số”. Tham luận tại Hội thảo, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm thực tiễn của Thủ đô trong xây dựng, phát triển mô hình “Công dân số” tham gia quản trị an ninh, trật tự; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ động của người dân trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự trên môi trường số.

Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo do Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân chủ trì, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Công an các đơn vị, địa phương cùng các nhà khoa học, chuyên gia. Nội dung Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị an ninh, trật tự (ANTT) trong kỷ nguyên số, nhận diện các nguy cơ, thách thức mới và đề xuất giải pháp đổi mới phương thức quản trị, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Phát huy vai trò người dân trong bảo đảm ANTT trên không gian số

Trình bày tham luận “Xây dựng, phát triển mô hình ‘Công dân số’ tham gia quản trị ANTT trên địa bàn Thủ đô”, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhận định, ngày càng nhiều hoạt động, giao dịch và tương tác được thực hiện trên môi trường số. Bên cạnh những lợi ích, đây cũng là môi trường để tội phạm thực hiện hành vi phạm tội với xu hướng gia tăng, phức tạp hơn.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trình bày tham luận về xây dựng, phát triển mô hình “Công dân số” tham gia quản trị an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô tại Hội thảo.

Theo đồng chí Phó Giám đốc CATP, yêu cầu đặt ra là phải có sự đồng hành, tham gia hiệu quả của người dân, bên cạnh vai trò của lực lượng Công an. Công dân số không chỉ là người sử dụng dịch vụ công trực tuyến mà phải trở thành “Những cảm biến xã hội thông minh”, là chủ thể đồng kiến tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên không gian mạng và ngoài thực địa của Thủ đô.

Để thực hiện vai trò đó, công dân cần có danh tính số, xác thực phù hợp; biết tiếp nhận, cung cấp, sử dụng thông tin đúng cách, tương tác đúng kênh, mô tả vụ việc và theo dõi kết quả. Mỗi người cũng phải bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn bản thân, tuân thủ pháp luật và không phát tán thông tin chưa kiểm chứng. Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cho rằng, phát triển kỹ năng số phải gắn với xây dựng hạ tầng và các nền tảng tương tác.

Hà Nội từng bước hình thành hệ sinh thái tương tác số

Chia sẻ thực tiễn tại Thủ đô, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cho biết Hà Nội đã tập trung phát triển hạ tầng và kỹ năng số. Thành phố có hơn 5.500 trạm BTS 5G, phủ sóng khoảng 99% dân số; mạng cáp quang phủ đến 100% hộ gia đình và khoảng 350 điểm Internet/Wi-Fi miễn phí tại nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa ở các xã còn khó khăn.

Trung tâm Dữ liệu Thành phố tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc phục vụ lưu trữ, điện toán đám mây dùng chung và kết nối dữ liệu giữa các sở, ngành, xã, phường với cơ sở dữ liệu quốc gia. Hà Nội đã cấp gần 9 triệu thẻ căn cước; 96,84% công dân đủ điều kiện có tài khoản định danh mức độ 2 để xác thực danh tính khi làm thủ tục hành chính, tố giác tội phạm hoặc sử dụng tiện ích đô thị.

Trên nền tảng đó, nhiều kênh tương tác số đã được đưa vào sử dụng. Ứng dụng VNeID tiếp nhận và xử lý 7.779 tin báo, tố giác tội phạm. Nền tảng iHanoi có hơn 6,2 triệu tài khoản xác thực, hơn 90 triệu lượt truy cập và khoảng 35.000 tin phản ánh, kiến nghị về ANTT, tố giác tội phạm. Người dân có thể theo dõi trạng thái, tiến độ và kết quả xử lý ngay trên hệ thống.

Điểm nhấn được đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nộiđề cập là ứng dụng Hanoi Smart Police (Cảnh sát Hà Nội thông minh), được phát triển dưới dạng mini app trên iHanoi. Trong giai đoạn thí điểm, ứng dụng ghi nhận gần 80.000 người dùng mới, 150.000 lượt truy cập và hơn 1.000 phản ánh về ANTT. Hệ thống hỗ trợ định vị, chuyển vụ việc đến Công an cấp xã và giúp Trung tâm Thông tin chỉ huy giám sát quá trình xử lý, kết hợp camera AI và bản đồ số 3D/4D.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, các ứng dụng này tạo cơ chế tương tác hai chiều và phản hồi theo thời gian thực. Người dân không chỉ phản ánh tội phạm, vi phạm pháp luật mà còn theo dõi tiến độ giải quyết, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của lực lượng chức năng.

Cùng với phát triển nền tảng số, Hà Nội đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, xây dựng các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng nhằm thúc đẩy kỹ năng số. CATP cũng tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao, kỹ năng sử dụng mạng an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đánh giá mô hình “Công dân số” đã chuyển từ ứng dụng đơn lẻ sang hệ sinh thái liên kết, vận hành thực chất, đồng chí cũng chỉ ra những điểm nghẽn: phân luồng thông tin chưa đồng bộ, dễ gây trùng lặp; chênh lệch năng lực số giữa các nhóm dân cư; rủi ro an ninh mạng, quyền riêng tư và áp lực sàng lọc thông tin đối với Công an cơ sở khi thiếu bộ lọc thông minh.

Hoàn thiện hạ tầng, bảo vệ dữ liệu và đổi mới phương thức điều hành

Từ thực tiễn trên, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cho biết CATP Hà Nội sẽ tập trung 7 nhóm giải pháp để mô hình “Công dân số” thực sự tham gia hiệu quả vào quản trị ANTT.

Trước hết, CATP chú trọng hoàn thiện cơ chế bảo vệ người cung cấp tin và dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật, áp dụng nguyên tắc bảo mật ngay từ thiết kế, gồm mã hóa, phân quyền tối thiểu và ghi nhật ký truy xuất. Cùng với đó, nghiên cứu tích điểm “Công dân số” cho người tích cực phản ánh đúng, hỗ trợ lực lượng chức năng bảo đảm ANTT, hướng tới quy đổi thành ưu đãi dịch vụ công, giao thông công cộng. Chức năng tích điểm đã có trên Hanoi Smart Police nhưng việc triển khai cần có quy định pháp lý phù hợp.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Về nền tảng công nghệ, đồng chí đề xuất tái sử dụng hạ tầng hiện có, liên thông các ứng dụng, bản đồ số 3D/4D và dữ liệu nghiệp vụ; thí điểm, đánh giá kỹ tính năng mới trước khi nhân rộng, tránh hình thành những “ốc đảo” ứng dụng. Đồng thời, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin và cơ chế phối hợp liên ngành về ANTT, giao thông, quản lý đô thị, phòng cháy, chữa cháy; ưu tiên luồng khẩn cấp, hướng tới việc người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần.

Việc phổ cập kỹ năng số cần gắn với tình huống thực tế, hỗ trợ trực tiếp nhóm yếu thế và đánh giá bằng khả năng thao tác của người dân. Trong chỉ huy, điều hành, CATP định hướng khai thác Hanoi Smart Police, bản đồ số 3D/4D, camera AI, thiết bị bay không người lái (UAV) và phản ánh của người dân để hình thành bản đồ số về ANTT, hỗ trợ dự báo, phòng ngừa tội phạm. Do đây là các kênh tương tác mở, chỉ nhân rộng giải pháp đã được kiểm nghiệm an toàn, khả thi.

Khép lại tham luận, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh: “Công nghệ dù hiện đại đến mấy cũng chỉ là công cụ”. Khi mỗi công dân được trang bị tri thức số và kết nối với lực lượng Công an trên môi trường số, mô hình “Công dân số” chính là “Thế trận lòng dân” được số hóa, góp phần bảo vệ ANTT trên môi trường số của Thủ đô.