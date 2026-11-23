Cụm thi đua số 2 Bộ Công an gồm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục Ngoại tuyến, Cục An ninh mạng, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Đánh giá chung trong năm 2026, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã bám sát nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả to lớn.

Thiếu tướng Lê Hoàng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công an tác chính trị gợi mở một số nhiệm vụ cần thực hiện trong phong trào thi đua năm 2027

Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm luôn coi trọng công tác thi đua, khen thưởng, lấy thi đua làm động lực thúc đẩy các mặt công tác của các đơn vị, nhằm khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của mỗi CBCS. Qua phong trào thi đua, mỗi CBCS luôn phát huy hơn nữa lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, truyền thống của lực lượng CAND, nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết hợp đồng, giữ nghiêm kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Võ Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 phát biểu tại Hội nghị

Công tác thi đua, khen thưởng, bám sát nhiệm vụ của đơn vị, phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các phong trào thi đua. Đi liền với việc tổ chức tốt các phong trào thi đua, Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị còn thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới các nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức phong trào thi đua đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của đơn vị.

Bàn giao đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 Bộ Công an

Chú trọng sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các đợt thi đua ngắn hạn nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, phát huy những cách làm hay, những mô hình sáng tạo, hiệu quả, đồng thời làm rõ những nguyên nhân, thiếu sót, hạn chế, những mặt công tác hiệu quả chưa cao để từ đó tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong đợt thi đua tiếp theo.

Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, coi đây là biện pháp quan trọng tạo động lực mạnh mẽ cho các phong trào thi đua. Từ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong Cụm và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, chỉ huy Phòng thi đua, khen thưởng của Cục Công tác chính trị, các đơn vị đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc.

Đại diện đơn vị Cụm trưởng trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua tại Hội nghị

Những kết quả đạt được, đã thể hiện sự chủ động, sáng tạo, kiên trì, quyết tâm của Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trong việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua trên tất cả các mặt công tác với từng nhiệm vụ cụ thể và chủ trương đúng đắn, kịp thời, tạo sự hấp dẫn, động viên đông đảo CBCS tham gia, thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, có tính bền vững và ổn định, lâu dài.

Triển khai giao ước thi đua đã được ký kết, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 Bộ Công an đã chủ động xây dựng chương trình; kế hoạch thực hiện phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Trong đó việc tổ chức các đợt thi đua cao điểm, thi đua chuyên đề được tập trung đẩy mạnh; qua các hoạt động của phong trào thi đua đều xuất hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đồng thời chủ động phát hiện, giải quyết triệt để việc khó; khâu yếu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu của các đơn vị trong Cụm thi đua số 2.

Năm 2026, các chỉ tiêu chung, chỉ tiêu riêng được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ giao đã được các đơn vị đảm bảo tiến độ hoàn thành, có nhiệm vụ vượt tiến độ; kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đạt theo yêu cầu được giao; không có dự án chậm tiến độ.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua đã thảo luận, suy tôn các danh hiệu thi đua với từng đơn vị trong Cụm; thống nhất chuyển giao đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 2 năm 2027.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Hoàng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công an tác chính trị đã đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị trong Cụm thi đua; đồng thời gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua cần thực hiện trong thời gian tới.