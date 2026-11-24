ANTD.VN - Sáng 24-11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát cơ động - Công an Hà Nội có mặt từ sớm, dùng chó nghiệp vụ cùng thiết bị chuyên dụng rà soát bom mìn, chất nổ, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”.

Sáng sớm 24-11, khi Sân vận động quốc gia Mỹ Đình còn vắng lặng, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội đã có mặt, khẩn trương triển khai nhiệm vụ, rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”.

Tại khu vực sân vận động, lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội triển khai các phương án bảo đảm an ninh. Đại úy Hà Thanh Đức, Tổ trưởng Tổ rà phá chất nổ thuộc Đội Cảnh sát đặc nhiệm cho biết, lực lượng cảnh sát cơ động đặc hiệu được huy động, sử dụng chó nghiệp vụ hỗ trợ dò tìm bom mìn, chất nổ, kiểm tra các khu vực được phân công. Công tác kiểm soát được duy trì trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Việc triển khai bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội tại hội nghị rà soát, đánh giá tiến độ bảo đảm an ninh, trật tự cho chương trình nghệ thuật ngày 23-11. Chủ trì hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố, yêu cầu toàn lực lượng giữ tinh thần chủ động, “tuyệt đối không chủ quan, lơ là”, đồng thời kết hợp bảo đảm an ninh với việc tạo thuận lợi cho đại biểu, Nhân dân và du khách.

Từ sáng sớm, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội cùng chó nghiệp vụ và thiết bị dò tập kết, nghe phổ biến nhiệm vụ trước khi triển khai rà soát quanh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố, toàn lực lượng phải giữ tinh thần chủ động, “tuyệt đối không chủ quan, lơ là”.

Bộ đàm giữ liên lạc thông suốt trên khu vực khán đài. Chế độ trực và báo cáo được duy trì để không bị động trước những tình huống phát sinh, đúng yêu cầu lãnh đạo Công an thành phố đặt ra với thủ trưởng các đơn vị.

Điểm kiểm soát an ninh với máy soi chiếu được dựng sẵn. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, lực lượng còn được yêu cầu tạo thuận lợi cho đại biểu, Nhân dân và du khách đến với chương trình.

Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội cùng chó nghiệp vụ sẵn sàng bước vào nhiệm vụ.

Cảnh sát cơ động kiểm tra lại trang bị cho chó nghiệp vụ trước khi tiếp tục rà soát.

Mỗi tổ công tác kiểm tra khu vực được phân công, phối hợp chặt chẽ với nhau. Đây cũng là yêu cầu của Ban Giám đốc Công an thành phố, đặt ra với các đơn vị khi kiểm tra buổi tổng duyệt tối 22-11 tại Mỹ Đình, nâng cao trách nhiệm và tăng cường phối hợp.

Thiết bị dò quét qua từng mảng cỏ, nắp cống, trong khi chó nghiệp vụ đánh hơi dọc vỉa hè sát hàng rào sân vận động. Yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn sự kiện được thực hiện nghiêm túc

Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội dẫn chó nghiệp vụ men theo vỉa hè, kiểm tra từng gốc cây, bụi cỏ.

Mọi địa điểm quanh sân vận động Mỹ Đình đều được kiểm tra kỹ càng