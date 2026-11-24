ANTD.VN - Cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp, nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ phối hợp, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Lễ ký kết diễn ra chiều ngày 23/11/2026, tại Thanh Hóa với sự tham dự của Cục trưởng Cục Hải quan (Bộ Tài chính) Nguyễn Văn Thọ và Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Lễ ký kết giữa Cục Hải quan và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Trong 12 năm triển khai Quy chế phối hợp số 10472/QC-TCHQ-BTLCSB ngày 21/8/2014, quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng ngày càng được củng cố và phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Hai lực lượng đã phối hợp đấu tranh thành công 86 chuyên án, vụ án và 49 vụ việc, thu giữ nhiều tang vật là ma túy, xăng dầu, hàng hóa nhập lậu và các loại hàng hóa vi phạm khác.

Những kết quả trên cho thấy hiệu quả thiết thực của cơ chế phối hợp liên ngành, góp phần phát huy thế mạnh, năng lực chuyên môn của từng lực lượng, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; qua đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và tội phạm ma túy trên tuyến biển, cùng với những thay đổi về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của hai lực lượng, việc xây dựng và tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển trong tình hình mới.

Quy chế mới kế thừa những nội dung phối hợp đã phát huy hiệu quả, đồng thời bổ sung, hoàn thiện các cơ chế phối hợp phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn của mỗi lực lượng.

Theo đó, hai bên tập trung tăng cường phối hợp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trên biển. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố trên biển.

Đáng chú ý, Quy chế mới quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị đầu mối, thiết lập đường dây nóng, duy trì chế độ giao ban, trao đổi thông tin và cơ chế phối hợp xử lý các tình huống phát sinh. Đây là những nội dung quan trọng nhằm bảo đảm sự phối hợp giữa hai lực lượng được triển khai kịp thời, thống nhất, thông suốt, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Trên cơ sở Quy chế đã ký kết, hai lực lượng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi bên, lấy trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình làm nền tảng; phối hợp tuần tra, kiểm soát tuyến biển, cảng biển làm trọng tâm; tập trung nâng cao hiệu quả phát hiện, đấu tranh các chuyên án, vụ án, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy.