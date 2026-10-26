Lê Xuân Tiền, Ma Ran Đô và Quốc Anh cùng góp mặt trong “Đặc công Rừng Sác”

Lễ khai máy đoàn phim có sự tham gia của: Đại tá Nguyễn Như Trúc - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7; Thượng tá Trần Hùng Nam - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM; bà Võ Thị Diễm Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ… Đặc biệt, sự kiện có sự góp mặt của hai cựu chiến sĩ đặc công Rừng Sác: bác Đào Xuân Hạ - Cựu chiến binh đoàn 10 Đặc công Rừng Sác, bác Võ Duy Tấn - Cựu chiến binh, Phó ban liên lạc thường trực đoàn 10, Đặc công Rừng Sác cùng toàn bộ ekip và dàn diễn viên của phim.

Nhiều gương mặt quen thuộc có mặt trong "Đặc công Rừng Sác" như ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Hoài Lâm, diễn viên Lương Mạnh Hải, diễn viên Sỹ Toàn

Quyết tâm thực hiện bộ phim từ tình yêu với lịch sử

Chia sẻ tại lễ khai máy bộ phim, đại diện nhà sản xuất Vũ Thị Bích Liên cho biết bộ phim được thực hiện trước hết từ tình yêu lịch sử. Theo bà Bích Liên, việc có cơ hội thực hiện một bộ phim lịch sử gần với thời đại ngày nay là điều bà và ê-kíp luôn muốn được bắt tay vào làm ngay. Bà cũng rất vui mừng vì khán giả hiện nay cũng rất yêu thích phim lịch sử.

"Trước hết, mình phải yêu thích thì mới có thể làm phim. Khi đã yêu thích, tôi lựa chọn một ê-kíp cũng có chung niềm đam mê và mong khán giả sẽ đón nhận bộ phim. Tôi hy vọng phim góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử, về lực lượng đặc công Rừng Sác. Qua đó, các bạn trẻ sẽ có thêm tình yêu đất nước, tự hào và trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay", bà chia sẻ.

Đại diện nhà sản xuất - bà Vũ Thị Bích Liên - trao đổi cùng các bác cựu chiến sĩ đặc công Rừng Sác

Bà Bích Liên thừa nhận, với một đề tài khó như này từ quá trình chuẩn bị, ê-kíp đã đối diện với không ít thách thức. Trong đó, khó khăn lớn nhất là tìm những bối cảnh như phòng trà hay nhà dân ở vùng ven Sài Gòn xưa, bởi nhiều nơi đã được giải tỏa. Do đó, ê-kíp đã phải liên hệ với nhiều địa điểm để có bối cảnh phù hợp. Một số bối cảnh không thể thực hiện được, ê-kíp buộc phải dùng kỹ xảo.

Có mặt tại lễ khai máy, bác Võ Duy Tấn - Cựu chiến binh, Phó ban liên lạc thường trực đoàn 10, Đặc công Rừng Sác cho biết ước mơ của những chiến sĩ đặc công Rừng Sác còn sống sót như ông là có một bộ phim về lực lượng đặc công Rừng Sác. Khi biết tin bộ phim được khởi quay, ông rất xúc động và kỳ vọng. "Tôi nhớ đến những đồng chí, đồng đội đã hy sinh, trong đó có rất nhiều người vẫn còn nằm lại dưới sông, rạch, gốc cây, ngọn cỏ...", bác Võ Duy Tấn chia sẻ.

3 năm chuẩn bị cho ngày bấm máy

Chia sẻ tại lễ khai máy, biên kịch Châu Thổ cho biết khi được nhà sản xuất Vũ Thị Bích Liên gợi ý thực hiện một bộ phim về đặc công Rừng Sác bà khá bất ngờ. Bộ phim thuộc thể loại rất khó thực hiện, đòi hỏi nhiều tâm huyết. Biên kịch Châu Thổ cho biết chị rất cảm động khi nhà sản xuất đã dồn toàn bộ nguồn lực, tâm huyết khi thực hiện dự án này.

Theo biên kịch Châu Thổ, khi đọc những tư liệu đầu tiên trong cuốn sách Một thời Rừng Sác của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước, bà thực sự chấn động. "Tôi sinh ra trong thời chiến tranh, từng làm báo, có hiểu biết về lịch sử và từng tìm hiểu nhiều câu chuyện chiến tranh. Nhưng những gì các chiến sĩ đặc công Rừng Sác trải qua vẫn khiến tôi vô cùng xúc động. Họ không chỉ đối mặt với kẻ thù mà còn phải vượt qua vô vàn khó khăn: cá sấu, muỗi mòng, thiếu gạo, thiếu muối, thiếu nước ngọt và những điều kiện sống khắc nghiệt. Vậy mà họ đã bám trụ suốt 10 năm, lập nên những chiến công rất lớn, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến", biên kịch Châu Thổ chia sẻ.

Bộ phim nhận được nhiều sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh TPHCM - Quân khu 7

Bà cũng thừa nhận, khi tiếp cận tư liệu vừa xúc động vừa nhận thấy đây là thử thách lớn đối với người viết kịch bản. Theo bà, một bộ phim nghệ thuật dài khoảng 100 phút không thể kể hết mọi câu chuyện, tái hiện đầy đủ những gian khổ và chiến công của lực lượng đặc công Rừng Sác. Vì vậy, điều quan trọng là phải lựa chọn những mảnh ghép tiêu biểu để tạo nên bức tranh về cuộc chiến và con người trong cuộc chiến ấy. Do đó, bộ phim không chỉ nói về sự khốc liệt giữa hai bên cầm súng, mà muốn nhấn mạnh đến cuộc đấu tranh bên trong mỗi con người.

Nói về tiêu chí lựa chọn dàn diễn viên của bộ phim, biên kịch Châu Thổ cho biết khi thảo luận cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và ê-kíp đoàn phim, các diễn viên không chỉ phải đạt những yêu cầu rất cao về ngoại hình mà còn phải có tình yêu với nhân vật, công việc và với chính câu chuyện lịch sử. Các diễn viên trẻ khi được lựa chọn đều rất nhiệt tình, hào hứng và tự hào khi được hóa thân thành những chiến sĩ đặc công Rừng Sác.

Diễn viên Lê Xuân Tiền cùng các bác cựu chiến sĩ đặc công Rừng Sác

Theo kế hoạch, dự án phim "Đặc công Rừng Sác" sẽ được ghi hình trong 50 ngày. Phim dự kiến phát hành trong năm 2027.