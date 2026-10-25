Nhật Kim Anh nhận huy chương Vàng với vai Thắm trong "Cuốn truyện bị đốt"

ANTD.VN - "Cuốn truyện bị đốt" nhận được sự đón nhận của khán giả cả nước khi được công diễn tại sân khấu kịch Hồng Vân. Tác phẩm tham gia Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 với thành tích 5 giải thưởng: Huy chương Bạc cho vở diễn "Cuốn truyện bị đốt", 2 huy chương Vàng (diễn viên Nhật Kim Anh, NSƯT Ốc Thanh Vân), 2 huy chương Bạc (diễn viên Hoàng Khôi, Trung Anh) đã tiếp thêm sức mạnh cho dòng kịch được xem kén khán giả không hề khó tiếp cận như mọi người nghĩ.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 khép lại, vở diễn "Cuốn truyện bị đốt" góp một phần trong việc tiếp tục khẳng định vai trò của nghệ thuật sân khấu trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật, góp phần tăng cường kết nối giữa các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ và công chúng, đồng thời phát huy vai trò của văn hóa như nguồn lực nội sinh, đóng góp vào sự phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Nhật Kim Anh và cơn mưa giải trưởng cho tác phẩm "Cuốn chuyện bị đốt" tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Diễn viên Nhật Kim Anh chia sẻ: "Đến với vở kịch "Cuốn truyện bị đốt", khi thỏa sức với một mảng nghệ thuật mới không phải là bên điện ảnh thì đây là huy chương vàng đầu tiên minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc cho vở diễn. Và đây là một bất ngờ cho tôi vì là một diễn viên tay ngang bên sân khấu nhưng diễn xuất đã là một phần mà trong con người của tôi dưới bàn tay chỉ dẫn của NSND Hồng Vân đã giúp tôi có được thành công này".

Được biết vừa là nhà đầu tư và cũng là diễn viên chính của vở "Cuốn truyện bị đốt", Nhật Kim Anh đã cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi cô Thắm đã giúp cho Nhật Kim Anh có thêm nhiều động lực trong lần quay trở lại này.

Nhân vật đã lấy nước mắt của nhiều khán giả khi đến xem vở cũng như có rất nhiều lời động viên gửi đến cô và các diễn viên trong vở sau từng xuất diễn. Tất cả đều mong muốn vở "Cuốn truyện bị đốt" sẽ được tiếp tục công diễn để nêu cao giá trị nhân văn của những sự hy sinh từ chiến sĩ cách mạng dù ở vị trí nào trong thời chiến và hậu chiến để cho các thế hệ có thêm chất liệu cho cuộc sống khi nghĩ về những điều của cha ông chúng ta đã hy sinh cho hòa bình hôm nay.

Với sức nóng của vở diễn cũng như độ lan tỏa, Nhật Kim Anh và e kíp vừa nhận được lời mời từ Xã Long Điền - TPHCM dành cho vở diễn tại đây để phục vụ cho các cán bộ và bà con vào ngày 6/11 với sự hỗ trợ hết mình từ địa phương. Đây được xem là phát súng đầu tiên của "Cuốn truyện bị đốt" trong hành trình lưu diễn sắp tới.

"Tôi cũng từng suy nghĩ sẽ có một phiên bản ngắn hơn cho vở kịch khi đi lưu diễn nhưng để truyền tải hết ý nghĩa câu chuyện của vở thì điều này hơi bị khó nên tôi đã nhiều lần họp cùng ekip vở diễn sẽ giữ nguyên thời lượng và tình tiết để người xem có thể hiểu được thông điệp của vở diễn. Tôi rất hạnh phúc vì được NSND Hồng Vân lựa chọn khai thác về đề tài cho sự đầu tư này nhưng lại lấy nước mắt khán giả khi thẩm thấu nỗi đau của từng vai diễn trong "Cuốn truyện bị đốt" và có được những thành công nhất định về giá trị của vở" - diễn viên Nhật Kim Anh chia sẻ.

Vở kịch "Cuốn truyện bị đốt" (tác giả: Nguyễn Tất Thọ, đạo diễn: NSND Hồng Vân, do Sân Khấu Kịch Hồng Vân dàn dựng) xoay quanh chủ đề chiến tranh, hậu chiến và những góc khuất tâm lý con người. Tác phẩm lại nhiều dấu ấn trong lòng ban giám khảo cũng như khán giả cả nước về loại hình và phong cách thể hiện, góp phần tôn vinh giá trị nghệ thuật sân khấu Việt Nam.