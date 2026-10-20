Học trò HLV TyhD chính thức được xướng tên với ngôi vị Quán quân Model Kid Vietnam 2026

Giữa cuộc đua đầy kịch tính, Tạ Lâm Nhi - “gà chiến” đội HLV TyhD đã xuất sắc vượt lên các đối thủ “nặng ký” để chính thức được xướng tên ở ngôi vị Quán quân Model Kid Vietnam 2026. khẳng định phong độ ổn định và tinh thần chiến đấu bền bỉ suốt hành trình. Các vị trí đồng Á quân thuộc về Gia Nguyễn, Tuệ Lam và Khánh An - những gương mặt đã góp phần tạo nên một mùa giải bứt phá và giàu cảm xúc.

Tạ Lâm Nhi - “gà chiến” đội HLV TyhD đã xuất sắc vượt lên các đối thủ “nặng ký” để chính thức được xướng tên ở ngôi vị Quán quân Model Kid Vietnam 2026

Trong không gian được đầu tư dàn dựng công phu, kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng mãn nhãn, Top 15 thí sinh xuất sắc nhất đã mang đến những màn trình diễn cuốn hút, bên cạnh sự góp mặt của các khách mời đặc biệt, liên tục khuấy động bầu không khí tại khán phòng. Đặc biệt, lối dẫn dắt duyên dáng, linh hoạt của MC Nguyên Khang càng góp phần kết nối những khoảnh khắc thăng hoa, đưa hàng ngàn khán giả có mặt tại sự kiện đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ phấn khích, bất ngờ đến vỡ òa trong những giây phút đáng nhớ nhất của đêm Chung kết.

Với mong muốn mang đến một sân chơi giải trí bổ ích, nơi các em nhỏ được hồn nhiên thể hiện cá tính của bản thân, Model Kid Vietnam đã giúp các bé từng bước tự tin hơn để khám phá và hoàn thiện bản thân thông qua những trải nghiệm thú vị trong Chương trình. Bên cạnh đó, trải qua 5 tập phát sóng, Model Kid Vietnam 2026 còn chứng kiến sự gắn kết các thế hệ, giúp các thành viên trong gia đình hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Hai HLV Quỳnh Hoa và TyhD mở màn đầy tự tin trong những bộ cánh lộng lẫy tại đêm Chung kết Model Kid Vietnam 2026

Trong đêm chung kết, Top 15 "chiến binh" nhí xuất sắc nhất Model Kid Vietnam 2026 đã mang đến màn đồng diễn chào sân đầy sôi động. Với 15 cá tính riêng biệt, các thí sinh nhí tự tin khoe thần thái, khả năng trình diễn cùng nguồn năng lượng tươi vui, hồn nhiên đúng lứa tuổi. Màn mở đầu không chỉ tạo nên bầu không khí hào hứng cho đêm Chung kết mà còn lan tỏa tinh thần tự tin, bản lĩnh và dám thể hiện màu sắc riêng mà Model Kid Vietnam 2026 luôn hướng đến.

Trong tiếng reo hò cỗ vũ không ngớt từ khán đài, HLV TyhD và HLV Quỳnh Hoa đã khai màn đầy tự tin thể hiện khí chất của người “cầm trịch” trong những “bộ cánh” thật sự nổi bật “chiêu đãi” khán giả tại trường quay. Đáng chú ý, trước những ồn ào liên quan đến đời tư thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian gần đây, HLV Quỳnh Anh đã chủ động xin rút lui khỏi chương trình, đồng thời không góp mặt tại đêm Chung kết Model Kid Vietnam 2026.

Top 15 chiến binh nhí xuất sắc nhất Model Kid Vietnam 2026 đã mang đến màn đồng diễn chào sân đầy sôi động

Không khí khán đài nóng lên với phần thi trực tiếp đến từ Top 15 thí sinh xuất sắc nhất. Các “chiến binh” đã thật sự “cháy” hết mình trong hai phần thi quan trọng: catwalk và photoshoot ngay tại sân khấu. Dưới ánh sáng sân khấu rực rỡ, mỗi bước catwalk của những thiên thần nhí đều là lời khẳng định về bản lĩnh, kỹ năng và phong cách riêng - yếu tố làm nên dấu ấn cá nhân của một người mẫu thực thụ trong tương lai.

Mở màn bằng phần hô tên đầy sáng tạo và duyên dáng, Top 15 “chiến binh nhí” đã nhanh chóng khuấy động khán phòng, tự tin khẳng định cá tính riêng và sức hút của mình để khán giả “nhìn mặt nhớ tên”. Trong thử thách catwalk, Top 15 cùng khoác lên mình những trang phục khỏe khoắn, cá tính tỏa sáng trên sàn runway bằng những bước đi năng động, vui tươi đúng với lứa tuổi. Sự cạnh tranh “bất phân thắng bại” của các thiên thần nhí khiến cả khán phòng vỡ òa trong tiếng cổ vũ không ngừng.

Giám khảo khách mời đặc biệt - Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Không khí càng thêm nghẹt thở khi một tấm vé đặc biệt cũng chính thức tìm được chủ nhân thông qua giải thưởng “Thí sinh được yêu thích nhất”, do khán giả trực tiếp bình chọn trên nền tảng Eventista. Như vậy, bên cạnh Top 6 bao gồm: Tuệ Lam, Jacob, Gia Nguyễn, Bảo Nam, Lâm Nhi, Hiểu Lam và một gương mặt được khán giả yêu thích nhất Khánh An sẽ cùng góp mặt trong cuộc đua tiếp theo, đưa hành trình chinh phục ngôi vị Quán quân Model Kid Vietnam 2026 bước vào chặng tranh tài gay cấn hơn bao giờ hết.

Ngay sau đó, Top 7 thí sinh xuất sắc nhất chính thức bước vào thử thách Photoshoot, nơi bản lĩnh và khả năng làm chủ ống kính được đặt lên bàn cân. Chỉ với vài phút ngắn ngủi, các tài năng nhí phải liên tục biến hóa dáng pose, khéo léo tương tác cùng đạo cụ và thể hiện thần thái riêng để chinh phục những khung hình ấn tượng nhất.

Giải ba gọi tên ba thí sinh bao gồm Trần Bảo Nam, Vũ Bảo Nam Jacob và Hiểu Lam

Sau những màn tranh tài kịch tính cùng vô vàn cung bậc cảm xúc, đêm Chung kết Model Kid Vietnam 2026 đã khép lại bằng khoảnh khắc đăng quang không thể nào quên của Tạ Lâm Nhi - gà chiến team “Hành tinh mẹ” của Mentor TyhD. Giữa tiếng reo hò và những tràng pháo tay vang dội khắp khán phòng, “Công chúa làng xiếc” Lâm Nhi chính thức chạm tay đến ngôi vị Quán quân, vỡ òa trong niềm hạnh phúc với tiếng hét đầy phấn khích và ôm chầm lấy những người bạn đồng hành ngay trên sân khấu.

Bên cạnh đó, ba danh hiệu Đồng Á quân lần lượt gọi tên Gia Nguyễn, Tuệ Lam và Khánh An, trong khi Hiểu Lam, Jacob và Bảo Nam cùng được vinh danh ở vị trí Giải Ba, khép lại một mùa giải đầy ấn tượng với những tài năng nhí triển vọng của làng thời trang Việt.