Tô Diệp Hà - Lan Ngọc đọ dáng “một chín một mười”

ANTD.VN - Là một trong những diễn viên góp mặt vào dự án “Chị chị Em em 3”, Tô Diệp Hà tiếp tục ghi điểm khi xuất hiện trên thảm đỏ của buổi công chiếu. Sự kiện cũng đánh dấu cột mốc người đẹp lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh.

Với Tô Diệp Hà, việc góp mặt trong một dự án điện ảnh là bước ngoặt đáng nhớ, mở ra cơ hội khám phá bản thân ở lĩnh vực mới. Đặc biệt, khi đây cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tay, khoảnh khắc bộ phim chính thức ra mắt công chúng càng mang nhiều ý nghĩa.

Tô Diệp Hà lựa chọn trang phục đến từ NTK Song Toàn. Thiết kế áo dài cách tân với chi tiết cổ yếm đính kết tỉ mỉ, chất liệu bắt sáng kết hợp dây choàng xanh ngọc mềm mại bản lớn tôn lên vóc dáng

Cô chia sẻ: “Hà rất thích lĩnh vực phim ảnh nhưng trước đây chưa có dịp thử sức, và một phần cũng vì bản thân luôn mong muốn phá vỡ giới hạn của bản thân nên lần đầu nhìn thấy mình trên màn ảnh rộng, tôi cực kì xúc động. Hà đã đi thảm đỏ rất nhiều sự kiện, nhưng thảm đỏ của ‘Chị chị Em em 3’ lại khác biệt hẳn. Được đi cùng ê-kíp và những người đồng hành với mình thật sự là một cảm xúc khó tả.

Trong phim, Hà vào vai Chị họ Thị Mầu - một nhân vật được ê-kíp sáng tạo chứ không xuất hiện trong vở chèo cổ ‘Quan Âm Thị Kính’. Vì vậy, có thể nói đây là vai diễn ‘ẩn số’ vì không ai biết sẽ là phản diện hay chính diện, tiếp theo cô ta sẽ làm gì…. Hà đã dành nhiều tâm huyết cho vai diễn đầu tay, và hi vọng màn chào sân này sẽ được khán giả đón nhận”.

Tô Diệp Hà và Ninh Dương Lan Ngọc tạo dáng nhí nhảnh

Bên cạnh sự háo hức, việc lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng cũng đặt Tô Diệp Hà trước những kỳ vọng mới. Người đẹp hiểu rằng khán giả sẽ có những góc nhìn và đánh giá riêng dành cho màn thể hiện của mình, đặc biệt khi cô bước sang một lĩnh vực đòi hỏi nhiều kỹ năng và trải nghiệm khác biệt.

Việc đảm nhận một nhân vật được sáng tạo riêng cho bộ phim mang đến cho Tô Diệp Hà cơ hội tiếp cận câu chuyện Thị Mầu dưới một góc nhìn khác. Đồng thời, đây cũng là thử thách đối với một gương mặt lần đầu thử sức với diễn xuất điện ảnh, khi cô phải tìm cách thể hiện nhân vật trong tổng thể câu chuyện và mối quan hệ với những tuyến vai khác mà không có một hình mẫu cố định để tìm kiếm thông tin hay tham khảo.

"Chị chị Em em 3" là dự án điện ảnh thứ 2 của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng ra rạp trong năm 2026

Do đó, khi nhận kịch bản, Tô Diệp Hà đã dành thời gian phân tích, góp nhặt những trải nghiệm cá nhân để tạo nên màu sắc riêng cho nhân vật nhưng cũng giữ đúng tinh thần của kịch bản. Thay vì áp lực, người đẹp cố gắng tập trung thể hiện tròn trịa vai diễn của mình, từ cách thoại, mô tả cảm xúc ra sao đến tương tác với bạn diễn,...

Bản thân người đẹp đã quen với máy quay nhưng đóng phim lại là trải nghiệm hoàn toàn mới: “Hà cũng đi học thêm diễn xuất từ trước khi nhận vai chị họ Thị Mầu. Đến khi lên phim trường, bản thân Hà thấy mình may mắn vì được cô Lê Khanh hướng dẫn diễn xuất, nhất là làm sao để thể hiện được phong thái của một cô gái thời xưa, sống trong gia đình có nhiều lễ nghi”.

Không chỉ là thử thách về diễn xuất, dự án còn mang đến cho Tô Diệp Hà những trải nghiệm mới trong quá trình làm việc cùng ê-kíp. Khoảng thời gian trên phim trường cũng để lại cho cô nhiều kỷ niệm đáng nhớ, bởi ê-kíp của NSX Will Vũ và đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng luôn quan tâm từng chi tiết nhỏ của diễn viên, tạo cho mọi người sự thoải mái nhất có thể.

Ekip và dàn diễn viên của "Chị chị Em em 3" trong ngày công chiếu

"Hà trân trọng vì được làm việc với một ê-kíp chuyên nghiệp và học hỏi thêm nhiều thứ. Đúng là có những điều nhìn thì dễ, đơn giản lắm nhưng làm rồi mới biết nó cần nhiều hơn thế” - Tô Diệp Hà nói thêm.

Người đẹp hi vọng vai diễn đầu tay sẽ là cơ hội để công chúng nhìn thấy cô ở một khía cạnh mới. Không còn gói gọn hình ảnh người đẹp trên thảm đỏ hay các sự kiện giải trí, Tô Diệp Hà mong muốn bản thân sẽ bứt phá thêm nhiều giới hạn, có nhiều trải nghiệm hơn nữa.

“Chị chị Em em 3” là dự án điện ảnh do nhà sản xuất Will Vũ thực hiện - nằm trong “vũ trụ điện ảnh” Chị chị Em em, với sự tham gia của dàn diễn viên gồm Kỳ Duyên, Chi Pu, Steven Nguyễn, Quốc Anh, NSND Lê Khanh cùng nhiều gương mặt khác. Bộ phim dự kiến khởi chiếu từ 30/10/2026 tại các hệ thống rạp trên toàn quốc.