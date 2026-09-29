'Gần dân nhất' bằng những việc làm thiết thực

ANTD.VN - Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”, trong đó xác định “Gần dân nhất” là một trong những yêu cầu xuyên suốt, Công an xã Đại Xuyên, Hà Nội đã phối hợp với chính quyền thôn Tri Thủy tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho em Nguyễn Văn An, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng giàu nghị lực, vừa trúng tuyển Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh - Bộ Công an.

Nguyễn Văn An là học sinh Trường THPT Phú Xuyên B. Trong suốt 3 năm học THPT, em luôn nỗ lực vươn lên và đạt danh hiệu học sinh giỏi. Với kết quả học tập tốt cùng sự cố gắng không ngừng, An đã xuất sắc trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Công an xã Đại Xuyên và đại diện thôn Tri Thủy tặng quà em Nguyễn Văn An

Kết quả này không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm phấn khởi đối với thầy cô, bạn bè và chính quyền địa phương. Đằng sau thành tích đáng ghi nhận ấy là cả một quá trình nỗ lực của cậu học trò có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn.

Gia đình Nguyễn Văn An hiện gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Mẹ em mắc bệnh hiểm nghèo và phải duy trì điều trị trong suốt 17 năm qua. Việc điều trị kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống gia đình, trong khi chi phí chữa bệnh là gánh nặng thường xuyên.

Trong hoàn cảnh ấy, An vẫn luôn cố gắng duy trì việc học, không ngừng phấn đấu để đạt kết quả tốt. Thành tích học tập trong 3 năm THPT và việc trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh là minh chứng cho tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và quyết tâm theo đuổi ước mơ của em.

Nắm được hoàn cảnh của gia đình Nguyễn Văn An, thời gian qua, Công an xã Đại Xuyên cùng hệ thống chính trị thôn Tri Thủy đã thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ em.

Mới đây, cán bộ Công an xã Đại Xuyên phối hợp với chính quyền thôn Tri Thủy đến thăm gia đình, chúc mừng thành tích của An, đồng thời động viên em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện trong môi trường mới.

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng Công an và chính quyền địa phương đối với gia đình em. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần thiết thực, giúp An thêm tự tin trước chặng đường học tập mới.

Phong trào thi đua “Ba nhất” với yêu cầu “Gần dân nhất” được cụ thể hóa từ những việc làm gần gũi, thiết thực như vậy. Việc chủ động nắm bắt hoàn cảnh của người dân, kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những trường hợp khó khăn trên địa bàn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an xã còn tích cực đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên những tấm gương vượt khó vươn lên.

Từ một hành động nhỏ nhưng giàu ý nghĩa, tinh thần “tương thân, tương ái” tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng. Đây cũng là cách cụ thể để hình ảnh người chiến sĩ Công an ngày càng gần gũi với nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.