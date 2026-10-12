ANTD.VN -Chiều 12/10, Đảng ủy Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt nhận thức, tư duy mới của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong Đảng bộ Công an phường Hai Bà Trưng.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng; Thượng tá Nguyễn Duy Minh - Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản; Thượng tá Trần Thị Vân -Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản, thuộcTrường Cao đẳng An ninh nhân dân I; các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an phường cùng toàn thể đảng viên Công an phường.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Đức Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an phường nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiếp tục kế thừa đồng thời phát triển những nhận thức, tư duy mới về ANQG, trật tự, an toàn xã hội và được cụ thể hóa trong Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và Nghị quyết về Chiến lược ANQG tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Trung tá Nguyễn Đức Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an phường phát biểu tại hội nghị

Phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu trong quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW trong CAND; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW trong CAND. Trong đó, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trước hết về công tác phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền và giao Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch hành động gắn với chức năng, nhiệm vụ, sát với tình hình của từng Công an đơn vị, địa phương, với yêu cầu thực sự “nắm chắc – hiểu sâu – làm đến cùng”.

Vì vậy hôm nay Công an phường Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị quán triệt nhận thức, tư duy mới của Đảng về bảo vệ ANQG-TTATXH trong Đảng bộ Công an phường Hai Bà Trưng.

Tại hội nghị, Thượng tá Trần Thị Vân, Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1 đã báo cáo chuyên đề Nhận thức tư duy mới về an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Thượng tá Trần Thị Vân, Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1 báo cáo tại hội nghị

Thượng tá Nguyễn Duy Minh, Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I quán triệt những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 22-NQ/TW trong CAND và Nghị quyết số 18-NQ/TW trong CAND trong Công an phường, xã.

Thượng tá Nguyễn Duy Minh, Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I báo cáo tại hội nghị.

Để Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mọi mặt công tác của Công an phường Hai Bà Trưng, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và BCH Công an phường, đồng chí Trung tá Nguyễn Đức Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an phường yêu cầu các chi bộ, cán bộ chủ chốt các tổ công tác và toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục thường xuyên nghiên cứu, nắm vững, nắm chắc các nội dung Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 22 và các chương trình hành động của Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Công an Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 22 cũng như các kế hoạch triển khai của Công an phường Hai Bà Trưng. Trên cơ sở nghiên cứu, nắm vững các nội dung nghị quyết cần xác định rõ nội dung cụ thể liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, của chi bộ cũng như nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân đang thực hiện để quán triệt, vận dụng sát với thực tế và đáp ứng yêu cầu trong việc thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Phó Trưởng Công an phường yêu cầu chi bộ Tổ Tổng hợp tiếp tục tổ chức tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 22 để lan tỏa kết quả triển khai thực hiện của Công an phường Hai Bà Trưng, tiếp tục theo dõi việc thực hiện nghị quyết để tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy CAP tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện thắng lợi nghị quyết; đồng thời, biểu dương, khen thưởng các cá nhân triển khai thực hiện tốt; gắn với đánh giá, xem xét kết quả, chất lượng công tác của các cá nhân chưa đảm bảo yêu cầu trong việc thực hiện hai nghị quyết trên để có đôn đốc, điều chỉnh, nhắc nhở.

Các tổ chức quần chúng (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ) xây dựng các chương trình hành động thiết thực, tạo phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả thực hiện Nghị quyết trong toàn thể đoàn viên, hội viên; tạo ra các sản phẩm cụ thể để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Phó Trưởng Công an phường tin tưởng, với sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy phường cùng truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân, toàn thể cán bộ, đảng viên và CBCS Công an phường sẽ quyết tâm chuyển hóa nội dung Nghị quyết thành những hành động thiết thực, cụ thể, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.