Hơn 25kg cần sa và 400 bao thuốc lá nung nóng bị chặn lại tại Sân bay Quốc tế Nội Bài

ANTD.VN - Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 02 vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép hơn 400 cây thuốc lá nung nóng và 25,4kg cần sa.

Thông tin từ Cục Hải quan cho biết, vào 22h45 ngày 25/10/2026, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực I, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 5 (Đội 5) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP Hà Nội nghi vấn và cùng tiến hành soi chiếu 01 kiện hành lý ký gửi của hành khách có quốc tịch Tây Ban Nha.

Hành khách này đi trên chuyến bay VN922 và nối chuyến sang chuyến bay VN19 từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đi sân bay Charles de Gaulle (Cộng hòa Pháp), dự kiến khởi hành lúc 23h50 cùng ngày.

Kiện hàng chứa cây cần sa dự kiến quá cảnh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài

Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện bên trong vali có gói hàng hình chữ nhật. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện 02 gói hàng được quấn bằng nilon màu vàng - trắng hình chữ nhật, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm, bên trong chứa thảo mộc khô (dạng hoa, lá, cành, nụ) đều là bộ phận của cây cần sa, có tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Hiện vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lực lượng Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài cũng đã liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép thuốc lá nung nóng vào Việt Nam.

Cụ thể, vào các ngày 03, 09 và ngày 17 tháng 10/2026, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro cùng với việc phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý ký gửi và rà soát người tại khu vực cửa hải quan Nhà Ga hành khách quốc tế T2, Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài phát hiện nghi vấn đối với 4 hành khách không thực hiện khai báo đối với hành lý mang theo.

Số thuốc lá nung nóng được giấu trong hành lý khách hàng

Qua hình ảnh soi chiếu, phát hiện trong hành lý ký gửi của các hành khách trên nghi vấn có chứa hàng hóa nghi là thuốc lá nung nóng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã mời các hành khách nêu trên vào phòng làm việc để kiểm tra thực tế hàng hóa.

Kết quả kiểm tra, phát hiện trong hành lý của các hành khách có chứa Thuốc lá nung nóng in nhãn hiệu TEREA các loại. Tổng số thuốc lá nung nóng của 4 hành khách mang theo lên tới hơn 400 cây.