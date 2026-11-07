Triệt phá ổ nhóm làm giả nhiều loại giấy tờ

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh cho biết đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vy Văn Mắn (SN 1993) và Vy Văn Tâm (SN 1995) cùng ở thôn Phì Điền, xã Lục Ngạn về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đối tượng Mắn cùng tang vật

Qua nắm thông tin địa bàn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã phát hiện ổ nhóm lợi dụng mạng xã hội để tìm khách, nhận làm giấy tờ giả. Các đối tượng thuê căn hộ tại chung cư NOXH Evergreen, tổ dân phố Yên Ninh, phường Nếnh làm nơi ở và sản xuất, chuyển giấy tờ cho khách qua dịch vụ bưu chính.

Ngày 28/10, sau khi xác định cụ thể đối tượng đi chuyển giao giấy tờ giả, lực lượng chức năng tổ chức bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi sản xuất, thu giữ tài liệu và phương tiện liên quan.

Qua đấu tranh, Cơ quan điều tra làm rõ hành vi của Vy Văn Mắn và Vy Văn Tâm. Kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026, Mắn trực tiếp sản xuất giấy tờ giả; Tâm tìm khách, tiếp nhận thông tin đặt hàng, chuyển cho Mắn thực hiện và hưởng phần trăm tiền bán.

Các đối tượng tham gia hội, nhóm trên Facebook, Zalo, Telegram để mời chào, thỏa thuận giá, nhận thông tin và tiền đặt cọc. Mắn sử dụng máy tính chỉnh sửa nội dung, ghép hình con dấu, chữ ký, in và hoàn thiện giấy tờ theo yêu cầu, gửi cho khách qua dịch vụ chuyển phát.

Khám xét nơi sản xuất, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ giả với chủng loại đa dạng: căn cước công dân gắn chíp, đăng ký xe mô tô, giấy phép lái xe, tem kiểm định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy xác nhận cư trú, tình trạng hôn nhân, giấy tờ y tế, bằng đại học và chứng chỉ đào tạo nghề. Ngoài ra, còn thu giữ phôi thẻ nhựa, máy tính, máy in, máy in màu, máy ép nhiệt cùng nhiều vật tư, dụng cụ phục vụ sản xuất.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vy Văn Mắn và Vy Văn Tâm về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Công an thành phố đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đặt mua, nhận hoặc sử dụng giấy tờ giả từ các đối tượng trên khẩn trương trình báo, giao nộp giấy tờ và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố; điều tra viên Đặng Khắc Hiệp, số điện thoại 0985.563.366.