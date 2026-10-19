Mở rộng cao tốc Cam Lộ- La Sơn chậm tiến độ, nhiều nhà thầu lớn bị điểm tên

ANTD.VN -Bộ Xây dựng nhấn mạnh, kiên quyết xử lý các nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu; không chấp nhận tình trạng cam kết nhưng không thực hiện. Trường hợp một số nhà thầu không có chuyển biến sau khi đã được nhắc nhở, cảnh báo thì thực hiện ngay các biện pháp xử lý theo hợp đồng.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) khẩn trương thực hiện các giải pháp để đáp ứng chất lượng, tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu lãnh đạo Ban QLDA phụ trách phải giao trách nhiệm rà soát toàn bộ năng lực thực tế của từng nhà thầu, từng gói thầu, từng mũi thi công, bao gồm nhân lực, máy móc, thiết bị, vật liệu, nguồn lực tài chính và khả năng tổ chức thi công 2-3 ca/ngày; đối chiếu cụ thể với tiến độ thi công chi tiết đã được Ban chấp thuận để xác định rõ khả năng hoàn thành của từng nhà thầu.

"Kiên quyết xử lý các nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu; không chấp nhận tình trạng cam kết nhưng không thực hiện. Trường hợp một số nhà thầu (Công ty Khánh Hòa, Công ty Trường Thịnh, Công ty Sơn Hải, Công ty Trường Sơn...) không có chuyển biến sau khi đã được nhắc nhở, cảnh báo thì thực hiện ngay các biện pháp xử lý theo hợp đồng, điều chuyển hoặc cắt giảm khối lượng cho các nhà thầu có đủ năng lực, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án", văn bản nêu rõ.

Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo chủ đầu tư cần có giải pháp làm việc với các ngân hàng để xem xét xử lý đối với các nhà thầu có tài chính không đáp ứng cho dự án.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ- La Sơn đang bị chậm tiến độ, nhiều nhà thầu lớn bị điểm tên

Trước đó, báo cáo Bộ Xây dựng tiến độ triển khai dự án, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, tính đến trung tuần tháng 10/2026, lũy kế sản lượng thi công dự án đạt gần 43% giá trị hợp đồng, chậm hơn 31% so với kế hoạch.

Theo đánh giá của chủ đầu tư, một trong những nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án là giá nhiên liệu, giá vật liệu vẫn ở mức cao, các nhà thầu gặp nhiều khó khăn trong công tác tập kết vật liệu.

Đáng chú ý, hiện tượng khan hiếm không chỉ xảy ra với vật liệu đá trên địa bàn TP Huế mà còn xảy ra với nguồn nhựa đường trong thời gian gần đây.

Chủ đầu tư cũng đặc biệt nhấn mạnh đến sự chủ quan của nhà thầu. Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, quá trình thi công dự án, một số nhà thầu chưa tập trung tài chính để huy động vật liệu, nhân công, thiết bị triển khai đồng loạt các hạng mục trên phạm vi toàn tuyến theo hình thức cuốn chiếu dẫn đến làm chậm tiến độ.

Điển hình như Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh thiếu nhân công triển khai thi công các cống ngang, hầm chui, một số cầu, thiếu xe vận chuyển phục vụ đắp nền đường, nhiều thời điểm phải dừng thi công do vật liệu huy động chậm...

Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải triển khai chậm các lớp móng cấp phối đá dăm do Nhà thầu chưa sử dụng nguồn đá mua thương mại mà chờ thủ tục cấp mỏ theo cơ chế đặc thù.

Công ty CP quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa vào cuộc chậm, đặc biệt các vị trí cầu, chậm thi công cấp phối đá dăm, cấp phối đá dăm gia cố xi măng, thảm bê tông nhựa.

Công ty CP Giao thông xây dựng số 1 chậm triển khai công tác thảm bê tông nhựa, hạng mục ATGT chưa tập kết về hiện trường để có thể triển khai.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Hugia chưa có kế hoạch triển khai (chưa ký hợp đồng với các trạm bê tông nhựa đã chấp thuận của dự án).

Một số yếu tố khác cũng được chủ đầu tư đánh giá là nguyên nhân kéo chậm dự án như: thời tiết bất lợi; việc huy động nhân công, lái xe lái máy gặp nhiều khó khăn do trong cùng thời điểm triển khai dự án, trên cả nước có nhiều công trình lớn do các tập đoàn tư nhân triển khai có mức đãi ngộ tốt hơn, một số nhà thầu có hiện tượng nhân công, lái xe, lái máy bỏ việc…

Dự án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài xấp xỉ 99km, đi qua địa bàn 2 tỉnh, thành phố: Huế (gần 63km) và Quảng Trị (hơn 36km).

Giai đoạn phân kỳ đầu tư sẽ mở rộng nền, mặt đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với bề rộng nền đường 22 - 23,25m; đầu tư hoàn thiện hệ thống cầu, nút giao, trạm thu phí tự động không dừng, hệ thống giao thông thông minh, trung tâm quản lý điều hành, công trình kiểm soát tải trọng xe và trạm dừng nghỉ. Tổng mức đầu tư dự án gần 6.500 tỷ đồng.