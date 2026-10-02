Khởi tố vụ án người phụ nữ lừa đảo số tiền đặc biệt lớn

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án Vũ Thúy Quỳnh lừa đảo chiếm đoạt số tiền 59,8 tỷ đồng của bị hại.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của anh K.N.K trú phường Kiến Hưng, Hà Nội tố giác Vũ Thúy Quỳnh (SN 1984) trú tại 18 Trần Cao Vân, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 59,8 tỷ đồng thông qua việc nhận làm hợp thức hóa 2 diện tích đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng của gia đình anh K và anh T.Q.H.

Quyết định truy tìm Vũ Thúy Quỳnh

Quá trình xác minh Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã xác định có căn cứ khởi tố vụ án. Tuy nhiên hiện chưa xác định được đối tượng Vũ Thúy Quỳnh đang ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội.

Đề nghị ai biết thông tin về đối tượng liên hệ Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội qua đồng chí Cao Văn Huy. ĐT: 0984681696. Thông tin của người cung cấp và người làm chứng sẽ được giữ bí mật và được bảo vệ theo quy định của pháp luật.