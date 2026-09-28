Khởi tố Dũng trọc “Hà Đông” cùng 16 đồng phạm sản xuất phim cổ xúy bạo lực trên mạng xã hội

ANTD.VN - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng đấu tranh, xử lý các nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên YouTube, Facebook.

Trong số này nổi lên 3 đối tượng cầm đầu gồm Phạm Tiến Mạnh ("Thật Mạnh", SN 1990, Hưng Yên); Nguyễn Văn Dũng ("Dũng trọc Hà Đông", SN 1968, Hà Nội), đối tượng cộm cán có 2 tiền án; và Phạm Huy Tuyền (SN 1987, Hải Phòng).

Các đối tượng bị bắt giữ

Ngày 22-9-2026, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến Kênh YouTube "Đời TV" về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

17 bị can bị khởi tố gồm Phạm Tiến Mạnh ("Thật Mạnh") và Nguyễn Ngọc Túy (SN 1992, Hà Nội), là những người chủ mưu, cầm đầu; Bàn Văn Huấn, Vũ Duy Mẫn, Lê Đình Quyền, Vũ Bá Đằng, thuộc ê-kíp sản xuất, đạo diễn, quay phim, đạo cụ; cùng Nguyễn Văn Dũng ("Dũng trọc Hà Đông"), Nguyễn Văn Giang ("Giang rồng"), Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công và Nguyễn Hữu Huy là các diễn viên tham gia đóng phim.

Theo tài liệu điều tra, Mạnh và Túy đã lập kênh YouTube "Đời TV", thuê ê-kíp sản xuất phim drama bạo lực; đồng thời rủ rê "Dũng trọc Hà Đông", "Giang rồng" cùng người thân, người theo dõi tham gia diễn xuất nhằm tăng tương tác và nổi tiếng.

Nhóm này sản xuất, đăng tải nhiều phim ngắn đậm màu sắc "xã hội đen", như “Kẻ phản bội”, “Cuộc chơi sắp đặt” và “Phi vụ cuối cùng”. Nội dung các phim có hình ảnh sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao, súng để thanh toán, cổ xúy bạo lực và tệ nạn xã hội.

Các video sau khi được đăng tải đã đạt hàng triệu lượt xem, gây nhận thức lệch lạc, đặc biệt ở thanh thiếu niên, thúc đẩy hiện tượng "bắt chước" bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.