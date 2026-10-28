Khi giảng viên Đại học… cung cấp giấy tờ giả theo yêu cầu sinh viên

ANTD.VN - Trong chuyên án đấu tranh với các đối tượng sản xuất, mua bán giấy tờ giả vừa bị Phòng An ninh mạng CATP triệt xóa, có nhiều người là giảng viên Đại học, lãnh đạo ngành giáo dục và đáng sợ hơn, họ kết nối với nhóm đối tượng này theo nhu cầu của cấp dưới.

Sử dụng giấy tờ giả nhằm hợp lý hóa hồ sơ

Để trở thành một giáo viên từ bậc học thấp nhất là mầm non cũng cần phải có chứng chỉ sư phạm, phải được đào tạo bài bản. Nhưng để nhanh chóng “hợp lý hóa” hồ sơ, thay vì đi học, họ lại chọn sử dụng giấy tờ giả.

Như An ninh Thủ đô đã thông tin, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng Phòng An ninh mạng CATP Hà Nội phát hiện một số đối tượng sử dụng tài khoản ảo, đăng tải các nội dung nhận làm giả tài liệu, giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ các loại. Xác định tính chất nghiêm trọng của nhóm đối tượng, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh.

Tổ công tác Phòng An ninh mạng CATP Hà Nội khám nhà đối tượng sản xuất giấy tờ giả tại TP.HCM

ngày 24-9-2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng đến TP.HCM, Đồng Nai, Lạng Sơn, Quảng Ninh đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.

Qua đấu tranh xác định 2 đối tượng Hoàng Văn Đạt (SN 1993) trú tại phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM và Trần Anh Hào (SN 1995), trú tại phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM là 2 đối tượng cầm đầu. Giúp việc cho Đạt và Hào là Hoàng Văn Dũng (SN 1993) trú tại phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM làm nhiệm vụ cắt phôi, ép plastic, photo, đóng dấu, công chứng các con dấu do Hào và Đạt làm sau đó giao tài liệu cho shipper.

Các đối tượng liên quan trong vụ án

Đạt và Hào đã móc nối với số đối tượng là cán bộ, giảng viên đại học Đỗ Hạnh Dung (SN 1979) trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội và Trần Thị Thoa (SN 1985) trú tại phường Vanh Danh, tỉnh Quảng Ninh để làm văn bằng, chứng chỉ giả theo nhu cầu của sinh viên.

Tính đến thời điểm bị bắt, ổ nhóm đối tượng đã làm giả và bán ra thị trường trên 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng.

Hậu quả của giấy tờ giả

Qua lấy lời khai và rà soát các giao dịch mua bán, tổ công tác xác định trước mắt 20 đối tượng có hành vi mua văn bằng, chứng chỉ giả, trong đó nổi lên 2 đối tượng đang làm trong các cơ sở trường mầm non tại TP.HCM.

Hàng nghìn giấy tờ giả các loại đã được tiêu thụ

Thượng tá Đặng Mạnh Cường, Phó trưởng Phòng An ninh mạng cho biết, hành vi làm giả, mua bán văn bằng, chứng chỉ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng đến sự công bằng trong tuyển dụng, sử dụng lao động, làm suy giảm chất lượng nguồn nhân lực và uy tín của các cơ sở đào tạo.

Việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng trong các lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và trách nhiệm cao. Trong lĩnh vực giáo dục mầm non, nếu giấy tờ giả được sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ cho người chưa qua đào tạo, thiếu chuyên môn sư phạm và kỹ năng xử lý tình huống, an toàn của trẻ em có thể bị đe dọa. Thực tế cho thấy một bộ phận nhỏ giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non có hành vi không đúng mực với trẻ do thiếu kỹ năng sư phạm, không được đào tạo các trường chuyên ngành.

Tang vật vụ án

Theo chỉ huy Phòng An ninh mạng, trong bối cảnh đất nước đang thực hiện chủ trương chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, việc làm giả, mua bán văn bằng chứng chỉ giả không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật, đi ngược lại chủ trương của Đảng và Nhà nước mà còn dấy lên trong nhân dân sự nghi ngờ, mất tin tưởng về công bằng xã hội trong việc tuyển dụng lao động và việc làm, sự xuống cấp của đạo đức nghề nghiệp, chất lượng chuyên môn, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống cũng như tinh thần của người lao động.

Đáng lưu tâm hơn, đường dây sản xuất, mua bán văn bằng chứng chỉ giả, tập trung tại nhiều tỉnh, thành phố lớn trên khắp cả nước từ Hà Nội, thành phố Bắc Ninh đến TP.HCM và nhiều tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Lạng Sơn.

Đối tượng tham gia đường dây thuộc nhiều ngành nghề trong xã hội, thậm chí có học hàm, học vị cao, có vị trí công tác trong ngành giáo dục. Và con số trên 1.500 văn bằng, chứng chỉ đã bán ra ngoài thị trường đã cho thấy rõ sơ hở, thiếu sót trong quy trình rà soát, đánh giá, tuyển dụng và buông lỏng công tác hậu kiểm của đơn vị tuyển dụng.

Do đó, để giáo dục và đào tạo phát triển đột phá theo đúng chủ trương, cần sự siết chặt quy định tuyển dụng, kiểm tra, xác minh thông tin nhiều nguồn, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng giấy tờ giả mới có thể hạn chế phần nào tình trạng này.