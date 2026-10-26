Bổ sung nguồn cán bộ quan trọng phục vụ công tác lái xe nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Được xác định là nhiệm vụ quan trọng, đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ trong tình hình mới, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức lớp huấn luyện đặc thù kỹ năng điều khiển, vận hành phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác cảnh vệ cho đội ngũ CBCS làm nhiệm vụ lái xe nghiệp vụ.

Kỹ thuật lái xe ô tô quay đầu khi gặp tình huống bất ngờ

Lớp tập huấn đã hoàn thành chương trình trong thời gian 16 ngày theo đúng kế hoạch đề ra.

Tại buổi bế giảng, các học viên đã được kiểm tra các nội dung lý thuyết như: Quy định về các trường hợp sử dụng biện pháp điều khiển phương tiện ô tô hộ tổng bảo vệ tiếp cận đối tượng cảnh vệ theo quy định của pháp luật; tổ chức lực lượng và quan hệ phối hợp thực hiện biện pháp ô tô hộ tống; giới thiệu đặc điểm, cấu tạo, thông số kỹ thuật và cơ chế vận hành của một số phương tiện nghiệp vụ mới được Bộ Công an trang cấp cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; hướng dẫn cách xử lý tình huống, sự cố kỹ thuật của xe ô tô khi đang tham gia hộ tống đoàn đi trên đường.

Kiểm tra kỹ năng lái xe sau 16 ngày tập huấn

Đặc biệt, trong phần thực hành, các học viên đã thực hành các nội dung như chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện... trước khi thực hiện nhiệm vụ; thực hành kỹ năng vừa điều khiến xe ô tô vừa sử dụng các thiết bị ưu tiên và các thiết bị khác được lắp đặt trên xe; lái xe ô tô đi theo hình zíc zắc thẳng; lái xe ô tô di chuyển nhanh và phanh khẩn cấp, kỹ thuật phanh tránh chướng ngại vật, kỹ thuật phanh khi gặp tình huống bât ngờ, kỹ thuật di chuyên khi đi trên đường trơn, trượt; kỹ thuật lái xe ô tô quay đầu khi gặp tình huống bất ngờ; thực hành điều khiển xe ô tô hộ tống theo đội hình từ 1 xe an ninh đến 5 xe an ninh theo phương án triển khai bảo vệ đối tượng Cảnh vệ của Bộ Tư lệnh.

16 ngày tập huấn góp phần bổ sung nguồn cán bộ phục vụ công tác lái xe nghiệp vụ

Kết thúc lớp huấn luyện, 100% học viên đạt loại khá, giỏi. Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đây là nguồn cán bộ quan trọng phục vụ công tác lái xe nghiệp vụ trong đơn vị.