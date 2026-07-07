Iraq bắt giữ thứ trưởng dầu mỏ, thu 191 triệu USD, 70 bất động sản

ANTD.VN - Nhà chức trách Iraq ngày 6-7 thông báo, đã thu giữ thêm 25 tỷ dinar, 1 triệu USD tiền mặt và khoảng 5 kg vàng trong cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến cựu Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ phụ trách lĩnh vực lọc dầu Adnan Al-Jumaili và các nghi phạm bị bắt giữ khác.

Số tiền "khủng" vừa bị nhà chức trách Iraq thu giữ

Thẩm phán Diaa Jaafar tại Tòa án Hình sự Chống Tham nhũng Trung ương Iraq cho biết, tổng tài sản bị thu giữ cho đến nay đã lên tới 127 tỷ dinar Iraq và 24 triệu USD, ngoài ra còn có bất động sản, xe cộ và đồ trang sức bằng vàng bị tịch thu trong quá trình điều tra.

Ông Jaafar nói rằng các cuộc điều tra và nỗ lực truy tìm những nghi phạm khác vẫn đang tiếp tục cho đến khi tất cả các thủ tục pháp lý được hoàn tất.

Các nguồn tin từ Ủy ban Liêm chính Iraq nói với báo Asharq Al-Awsat rằng tổng giá trị tài sản bị thu giữ từ nghi phạm Al-Jumaili cho đến nay - bao gồm tiền mặt và 70 bất động sản - vượt quá 250 tỷ dinar Iraq (khoảng 191 triệu USD). Ông Al-Jumaili bị bắt vào tháng trước do bị tình nghi tham nhũng liên quan đến các hợp đồng lọc dầu.

Ngày 6-7, Bộ Nội vụ Iraq cũng thông báo về việc bắt giữ thêm một nghi phạm có liên quan đến vụ án tham nhũng này tại tỉnh Salahuddin. Theo Bộ Nội vụ Iraq, các sĩ quan đã thu giữ hơn 3 triệu USD, hơn 750 triệu dinar, một kho vũ khí hạng nhẹ, xe cộ hiện đại và các hợp đồng chính phủ tại nhà của nghi phạm.

Tuần trước, nhà chức trách Iraq đã bắt giữ 15 người, bao gồm các nhà lập pháp, người đứng đầu các khối chính trị và cựu tỉnh trưởng, với cáo buộc tham nhũng dựa trên lời thú tội được cho là của nghi phạm Al-Jumaili.

Mặc dù nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng đối với chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ, nhưng hiện vẫn còn nhiều nghi ngờ về việc liệu chính quyền của Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi có duy trì được chiến dịch này hay không.