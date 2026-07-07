Ukraine dùng hơn 400 UAV tập kích Matxcơva ngay trước giờ khai mạc Thượng đỉnh NATO

ANTD.VN - Quân đội Ukraine đã tiến hành oanh tạc quy mô lớn chưa từng có khi phóng liên tiếp hơn 400 thiết bị bay không người lái (UAV) hướng thẳng về phía Thủ đô Matxcơva của Nga vào rạng sáng 7-7-2026.

Hơn 400 máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ

Cuộc tấn công diễn ra ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi xung đột Nga - Ukraine được dự báo sẽ bao trùm toàn bộ chương trình nghị sự.

Thông tin về vụ tấn công được Thị trưởng thành phố Matxcơva, ông Sergei Sobyanin, chính thức công bố trên nền tảng mạng xã hội. Các đợt tấn công UAV của Ukraine đã diễn ra liên tục và áp sát không phận Nga theo nhiều hướng khác nhau.

"Tính từ đêm qua cho đến 6h sáng nay (giờ địa phương), đã có tổng cộng gần 430 chiếc UAV bay về hướng vùng Thủ đô Matxcơva", Thị trưởng Sobyanin xác nhận.

Ông cho biết thêm, lực lượng phòng không và các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã phải hoạt động hết công suất để đối phó.

Phần lớn các mục tiêu đã bị vô hiệu hóa hoặc bắn hạ từ khoảng cách xa khi chưa kịp tiếp cận trung tâm chính trị của nước Nga. Tuy nhiên, vẫn có ít nhất 36 chiếc UAV của đối phương lọt qua được các vòng ngoài và bị tiêu diệt ngay ở vùng cận kề Matxcơva.

Cùng thời điểm Thủ đô Matxcơva bị tấn công UAV, các tỉnh biên giới của Nga cũng phải hứng chịu các trận mưa tên lửa tầm xa từ phía Ukraine.

Quyền Thống đốc tỉnh Belgorod, ông Aleksandr Shuvaev, xác nhận thành phố Belgorod ở phía tây nam và các khu vực lân cận đã bị trúng nhiều loạt đạn pháo và tên lửa.

Trận tập kích UAV dồn dập của Ukraine được triển khai chỉ vài giờ sau khi các đòn không kích dữ dội của quân đội Nga dội xuống các đô thị lớn của Ukraine vào ngày 6-7 khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Bên cạnh mặt trận quân sự, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang dồn toàn lực cho mặt trận ngoại giao tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO kéo dài 2 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên trang cá nhân, nhà lãnh đạo Ukraine đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết, hối thúc các nước phương Tây phải lập tức đưa ra những hành động thực chất để bảo vệ không phận nước này.

"Điều tối quan trọng vào lúc này là thế giới, trước hết và trên hết là nước Mỹ cùng các đối tác châu Âu - phải bước ra khỏi Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara với những quyết định mạnh mẽ, dứt khoát nhằm hỗ trợ và nâng cấp toàn diện hệ thống phòng không của chúng tôi", Tổng thống Zelensky nói.