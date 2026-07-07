Nguyên nhân khiến ông Trump phải xây sân đỗ trực thăng bằng đá hoa cương tại Nhà Trắng

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6-7 tuyên bố ông đang cho xây dựng một bãi đáp trực thăng bằng đá hoa cương kiên cố ngay trên bãi cỏ Nhà Trắng.

Ông Trump đã tiến hành nhiều dự án cải tạo tại Nhà Trắng

Ông Trump khẳng định công trình này là bắt buộc để phục vụ dòng siêu trực thăng Tổng thống mới, vốn có động cơ quá mạnh mẽ đến mức có thể "thổi bay" thảm cỏ tại Nhà Trắng.

Dự án này tiếp tục nối dài chuỗi cải tạo gây tranh cãi nhằm tái định hình khuôn viên dinh thự Tổng thống theo gu thẩm mỹ cá nhân của ông Trump.

Công nhân và máy móc hạng nặng đã bắt đầu đào xới khu vực Bãi cỏ phía Nam. Tổng thống Mỹ tiết lộ sẽ chạm khắc con dấu quyền lực của Nhà Trắng trực tiếp lên mặt đá hoa cương nguyên khối.

Nguyên nhân của dự án này xuất phát từ một lỗi kỹ thuật của dòng trực thăng Tổng thống mới mang tên VH-92A Patriot do tập đoàn Sikorsky bàn giao.

VH-92A có hệ thống ống xả hướng thẳng nguồn nhiệt lượng xuống mặt đất. Khi hạ cánh xuống Bãi cỏ phía Nam, sức nóng từ động cơ có thể "thổi bay" toàn bộ mảng cỏ sọc xanh biểu tượng của Nhà Trắng.

Vì điều này, phi đội trực thăng mới đành phải "đắp chiếu", không thể tiếp cận Nhà Trắng trong nhiều năm qua.

Ông Trump cho biết chính tập đoàn Sikorsky sẽ tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng ước tính lên tới 6 triệu USD vì họ "cảm thấy có lỗi" khi chế tạo ra một phi đội siêu trực thăng quá mạnh đến mức không thể hạ cánh tại dinh thự Tổng thống.

Bên cạnh việc phục vụ trực thăng, ông Trump gợi ý bãi đáp bằng đá này có thể được trưng dụng làm nơi tổ chức các cuộc họp báo ngoài trời.

Kể từ khi tái đắc cử, Tổng thống Trump đã triển khai hàng loạt dự án cải tạo phần cứng của tòa nhà lịch sử này theo phong cách quen thuộc với dinh thự Mar-a-Lago của ông tại Florida.

Ông Trump đã phá bỏ một phần Vườn Hồng để làm sân lát gạch, gắn các tấm biển vinh danh lên hành lang để tạo ra "Đại lộ Danh vọng Tổng thống", cải tạo phòng tắm phòng Lincoln, lắp thêm cột cờ mới và chấn động nhất là phá bỏ hoàn toàn Cánh Đông để xây dựng một phòng khiêu vũ, dạ tiệc có diện tích lớn.

Ngày 6-7, xuất hiện tại một buổi tiệc trưa ở Vườn Hồng, Tổng thống Donald Trump tiếp tục giới thiệu một dự án xây dựng khác đang được quây giàn giáo xung quanh các cột trụ phía Bắc của Nhà Trắng.

Ông Trump tuyên bố: "Chúng tôi đã cạo bỏ lớp sơn tích tụ suốt 150 năm qua khỏi các cây cột. Nếu không cạo sạch, nó sẽ ngày càng tồi tệ hơn". Tuy nhiên, ông Trump từ chối tiết lộ quốc gia hay tổ chức nào sẽ đứng ra chi trả tiền cho dự án sửa cột lần này.