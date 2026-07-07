Thủ tướng Israel phản đối việc Mỹ bán tiêm kích tàng hình F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN - Ngày 6-7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo rằng, nếu Mỹ cung cấp tiêm kích tàng hình F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, điều đó có thể làm đảo lộn cán cân sức mạnh ở Trung Đông và đe dọa ưu thế trên không của Israel trong khu vực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ thông tin về mối quan hệ căng thẳng với ông Trump

“Tôi không cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ nên được cung cấp tiêm kích F-35. Họ đã ủng hộ lực lượng Hamas và không có bất kỳ động thái nào trước Iran”, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình Fox and Friends hôm 6-7.

Nhà lãnh đạo Israel cho rằng việc Mỹ cung cấp tiêm kích F-35 cho Ankara hoặc động cơ máy bay chiến đấu này sẽ “làm đảo lộn cán cân quyền lực ở Trung Đông và đe dọa ưu thế trên không của Israel trong khu vực”.

Ông Netanyahu đưa ra cảnh báo nêu trên khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong tuần này tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Ankara.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu cũng phủ nhận việc có bất kỳ căng thẳng đáng kể nào trong mối quan hệ với ông Trump, nói rằng họ “đồng quan điểm về hầu hết mọi thứ” và “là những đồng minh tốt nhất”.

Khi được hỏi về những bình luận của ông Trump cho thấy một số căng thẳng giữa hai người, ông Netanyahu đã bác bỏ, nói rằng: “Tổng thống có cách diễn đạt riêng của ông ấy và tôi cũng vậy”.

Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết ông vẫn chưa ấn định ngày diễn ra cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Trump. Ông Netanyahu cho biết ông hy vọng sẽ thảo luận về thỏa thuận hòa bình Israel-Lebanon trong cuộc gặp để thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận do Mỹ làm trung gian.