Cuba trải qua tình trạng mất điện trên diện rộng

ANTD.VN - Cuba đã trải qua tình trạng mất điện trên diện rộng vào ngày 6-7 trong bối cảnh nước này đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng.

Bộ trưởng Năng lượng Cuba Vicente de la O Levy cho biết giới chức nước này đang nỗ lực khôi phục hoạt động cung cấp điện. Cuba đã kích hoạt các “hệ thống vi mô” khẩn cấp cung cấp điện cho những dịch vụ thiết yếu.

Cơ quan vận hành lưới điện quốc gia Cuba cho biết họ đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cuba đã trải qua một số vụ mất điện trên toàn quốc trong vài năm qua, khi cơ sở hạ tầng điện cũ kỹ của nước này đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu.

Cuộc khủng hoảng năng lượng tại Cuba đã trở nên tồi tệ hơn trong năm nay sau khi Mỹ buộc các nhà cung cấp chính của Cuba ngừng vận chuyển dầu. Hồi tháng 3, nước này đã trải qua ít nhất 2 vụ mất điện trên diện rộng trong vòng 1 tuần.

Tình trạng thiếu hụt năng lượng đã gây áp lực lên các dịch vụ thiết yếu, bao gồm giáo dục, giao thông và y tế. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ cũng đã làm suy yếu thêm nền kinh tế Cuba và ngăn cản nhiều du khách đến thăm hòn đảo này.