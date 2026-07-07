JAXA công bố hình ảnh chụp tiểu hành tinh cách Trái đất khoảng 100 triệu km

ANTD.VN - Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) vừa công bố hình ảnh của tiểu hành tinh Torifune được chụp bởi một tàu thăm dò khi đang bay ngang qua.

Vào lúc 18h30 tối 5-7, tàu thăm dò vũ trụ Hayabusa2 của Nhật Bản đã bay với tốc độ 5 km/giây ngang qua tiểu hành tinh Torifune. Tiểu hành tinh này nằm cách Trái đất khoảng 100 triệu km.

JAXA đã công bố các bức ảnh chụp được trong một cuộc họp báo hôm 6-7. Một bức ảnh được chụp một giây trước thời điểm tàu Hayabusa2 tiếp cận gần Torifune nhất cho thấy tiểu hành tinh có hình dạng giống người tuyết với nhiều khối đá trên bề mặt.

Một đoạn video được tạo bằng cách ghép các ảnh tĩnh cho thấy tiểu hành tinh như đang tiến về phía tàu thăm dò. JAXA cũng thành công trong việc quan sát tiểu hành tinh bằng các thiết bị khác, trong đó có một camera có khả năng đo nhiệt độ bề mặt. Cơ quan này cho biết sẽ truyền toàn bộ dữ liệu thu được từ tàu thăm dò về Trái đất.

Trưởng nhóm nghiên cứu, ông Mimasu Yuya, cho biết vô cùng vui mừng vì không ngờ có thể chụp được những bức ảnh chi tiết như vậy. Ông muốn nhắn với Hayabusa2 rằng tàu đã thực hiện tốt nhiệm vụ.

Việc bay ngang qua tiểu hành tinh nằm trong Sứ mệnh Mở rộng của tàu Hayabusa2 sau khi tàu gửi về Trái đất vào năm 2020 một khoang chứa mẫu vật gồm cát và vật chất thu thập từ tiểu hành tinh Ryugu. Tàu thăm dò dự kiến sẽ đến tiểu hành tinh mục tiêu cuối cùng vào năm 2031.

Mục tiêu của sứ mệnh này là nhằm hỗ trợ cho các nỗ lực “phòng thủ hành tinh”, sử dụng các tàu thăm dò để thay đổi quỹ đạo của những tiểu hành tinh có khả năng va chạm với Trái đất trong tương lai.