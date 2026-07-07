Cựu quan chức Trung Quốc bị kết án tử hình vì nhận hối lộ 325 triệu USD

ANTD.VN - Tòa án nhân dân thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 6-7 đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Yang Youlin - cựu quan chức phát triển kinh tế thành phố Nam Kinh vì tội nhận hối lộ số tiền kỷ lục lên tới 325 triệu USD kéo dài trong suốt ba thập kỷ.

Bị cáo Yang Youlin tại phiên tòa xét xử

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân trung cấp Thường Châu, ngoài tội danh nhận hối lộ, bị cáo Yang Youlin còn bị kết án về một loạt tội danh nghiêm trọng khác bao gồm: tham ô tài sản, đưa hối lộ, lạm dụng công quỹ, lạm dụng chức vụ quyền hạn và rửa tiền.

Hồ sơ vụ án cho thấy, trong giai đoạn từ năm 1993-2023, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình trong lĩnh vực hoạch định và phát triển kinh tế tại thành phố Nam Kinh (thủ phủ tỉnh Giang Tô), Yang Youlin đã nhận hối lộ tiền mặt và các loại tài sản với tổng giá trị hơn 2,21 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 325 triệu USD).

Đổi lại, cựu quan chức này đã sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để bảo kê, tạo điều kiện thâu tóm cho các doanh nghiệp trong việc thầu dự án, hoạt động kinh doanh, cấp quyền sử dụng đất và cấp vốn lưu động.

Trong lời nói sau cùng tại tòa, Yang Youlin đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận muộn màng. Tòa án tuyên bố sẽ tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của bị cáo để phục vụ công tác truy thu triệt để số tiền bất chính.

Vụ án của Yang Youlin là kết quả từ chiến dịch bài trừ tham nhũng của Trung Quốc suốt nhiều năm qua.

Năm 2021, ông Lai Xiaomin, cựu Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch một tập đoàn quản lý tài sản nhà nước lớn đã bị tuyên án tử hình và thi hành án khẩn cấp với các tội danh nhận hối lộ, tham ô.

Năm 2024, ông Li Jianping, cựu quan chức chính quyền địa phương tại khu tự trị Nội Mông cũng đã bị thi hành án tử hình sau khi bị tòa án phán quyết phạm tội tham ô và nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn.