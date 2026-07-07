Tiêm kích tàng hình F-35B Mỹ biểu diễn bay treo tại chỗ

Video do C-Span, mạng lưới truyền hình cáp và vệ tinh tại Mỹ, công bố cho thấy tiêm kích F-35B của thủy quân lục chiến hôm 4/7 thả càng và giảm tốc, sau đó treo lơ lửng gần Đài tưởng niệm Washington tại Quảng trường Quốc gia. Đây là một phần trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ.

Tiêm kích F-35B biểu diễn kỹ thuật bay treo tại Washington, Mỹ hôm 4/7.

Chiếc F-35B xoay về bên phải rồi quay ngược lại hướng ban đầu, tiếp tục treo lơ lửng. Nó xoay thêm một vòng về hướng bên trái, rồi thu càng và bay đi.

F-35B là phiên bản được phát triển cho thủy quân lục chiến Mỹ, nổi bật nhờ khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL), cho phép nó hoạt động trên các tàu đổ bộ có sàn đáp nhỏ hơn tàu sân bay thông thường. Ngoài thủy quân lục chiến Mỹ, một số quốc gia đồng minh của Washington cũng đặt mua và đang biên chế dòng F-35B.

Tiêm kích F-35B sử dụng một quạt nâng cỡ lớn lắp ngay sau buồng lái, kết nối với động cơ chính thông qua trục truyền động. Khi kích hoạt chế độ bay treo, nắp che trên lưng F-35B sẽ mở rộng để quạt hút gió và tạo ra lực nâng, kết hợp với cửa xả động cơ có thể xoay xuống theo góc 95 độ để giữ cân bằng cho máy bay.

Tiêm kích F-35B

Để giữ tiêm kích F-35B lơ lửng trên không đòi hỏi động cơ tua-bin phản lực hoạt động ở công suất tối đa, tạo ra luồng xả có nhiệt độ rất cao. Luồng khí phụt xuống từ chiến đấu cơ F-35B nóng đến mức có thể làm tan chảy bề mặt đường băng tiêu chuẩn ở sân bay, cũng như làm biến dạng sàn đáp không được gia cố trên tàu hải quân.

Bay treo tiêu tốn lượng lớn nhiên liệu, khiến những chiếc F-35B chỉ có thể duy trì trạng thái lơ lửng trong vòng vài phút. Hệ thống STOVL cồng kềnh cũng khiến F-35B có tầm hoạt động và khả năng cơ động thua kém biến thể F-35A không quân và F-35C hải quân.