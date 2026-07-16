Iran đe dọa rút khỏi thỏa thuận kết thúc chiến tranh, Trung Đông bên bờ vực bùng nổ xung đột mới

ANTD.VN - Trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammad Baqer Qalibaf, ngày 16-7 cảnh báo nước này sẽ đơn phương hủy bỏ Bản ghi nhớ (MOU) ký với Mỹ vào tháng trước nếu lợi ích quốc gia của Tehran tiếp tục bị xâm phạm.

Ông Mohammad Qalibaf

Lời cảnh báo phía Iran được đưa ra trong bối cảnh các đợt tập kích quân sự dồn dập giữa lực lượng Mỹ và Iran đang tái diễn ác liệt tại eo biển Hormuz, đặt thỏa thuận đình chiến lịch sử vừa được ký kết vào ngày 17-6 trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn.

Ông Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định Tehran không có nghĩa vụ phải tiếp tục đơn phương tuân thủ các điều khoản của Bản ghi nhớ Islamabad thiết lập lộ trình ngừng bắn 60 ngày.

"Nếu Iran không nhận được bất kỳ lợi ích kinh tế hay an ninh nào từ Bản ghi nhớ này, chúng tôi không có lý do gì để tiếp tục tôn trọng nó", ông Qalibaf nhấn mạnh, đồng thời khẳng định chủ quyền của Iran tại eo biển Hormuz là "bất khả xâm phạm".

Ảnh chụp màn hình video ghi cảnh Mỹ tấn công mục tiêu tại Iran ngày 15-7-2026

Theo ông Ghalibaf, cách tiếp cận của Iran đối với cuộc chiến với Mỹ và các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến phải dựa trên lợi ích, an ninh quốc gia và tầm nhìn dài hạn.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định, Iran không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào sức mạnh của chính mình.

Trước đó, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cũng đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an, cáo buộc Mỹ "vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống" các điều khoản đã cam kết.

Iran cho rằng Washington đã lật lọng khi đơn phương thu hồi giấy phép xuất khẩu dầu mỏ của nước này, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự áp sát vùng vịnh để thách thức chủ quyền của Tehran.

Nguồn cơn khiến thỏa thuận hòa bình bị vi phạm vì những bất đồng sâu sắc giữa hai bên. Mỹ cho rằng thỏa thuận buộc Iran phải dừng các hoạt động quấy rối hàng hải và chấm dứt chương trình làm giàu uranium cấp độ cao.

Iran tuyên bố không có nghĩa vụ phải đơn phương tuân thủ Bản ghi nhớ thỏa thuận hòa bình

Tuy nhiên Iran cho rằng thỏa thuận đồng nghĩa với việc Mỹ thừa nhận quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz, đồng thời phải rút toàn bộ lực lượng quân sự ra khỏi khu vực lân cận.

Sự bất đồng này đã châm ngòi cho các vụ đụng độ quân sự trực diện mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận "đã kết thúc" sau các vụ Iran tấn công tàu thương mại, lập tức ra lệnh nối lại chiến dịch phong tỏa hàng hải và tiến hành đợt oanh tạc dữ dội kéo dài 4 ngày liên tiếp vào các căn cứ quân sự của quốc gia vùng Vịnh này.

Trong khi đó, đồng minh thân cận của Mỹ là Israel vẫn kiên quyết phản đối bản ký kết này. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel bảo lưu mọi quyền hành động quân sự độc lập để ngăn chặn hiểm họa hạt nhân từ Tehran.