Hương vị đoàn kết - sắc màu tháng 10

ANTD.VN - Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội vừa tổ chức Hội thi nấu ăn dành cho lao động hợp đồng các đơn vị trong Cụm chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026) và 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026).

Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội gồm các đơn vị Trại tạm giam số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Trại tạm giam số 2, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Thi hành án dân sự và hỗ trợ tư pháp, Phòng Cảnh sát cơ động; trong đó Trại tạm giam số 1 là đơn vị Cụm trưởng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH là đơn vị Cụm phó.

Đội thi đến từ Trại tạm gia﻿m số 1 giành g﻿iải Nhất

Các đội thi cùng nhau tranh tài

Với sự tham gia nhiệt tình của các đội thi, Hội thi diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi và gắn kết, là dịp để các thành viên giao lưu, chia sẻ, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo và tinh thần phối hợp qua những món ăn được chuẩn bị công phu.

Công tâm trong chấm giải

Từ những nguyên liệu quen thuộc kết hợp với tinh thần đồng đội, mỗi món ăn mang một hương vị riêng, nhưng cùng hòa chung một “hương vị đoàn kết”. Qua đó, góp phần tạo dựng môi trường công tác thân thiện, sẻ chia, tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ, hội viên và người lao động trong các đơn vị.

Mâm thi của Trại tạm giam số 1

Kết quả, đội thi đến từ Trại tạm giam số 1 đã giành giải Nhất chung cuộc. Đọng lại sau Hội thi không chỉ là những món ăn đẹp mắt, mà còn là những nụ cười, sự sẻ chia và tình đồng chí, đồng đội được bồi đắp qua mỗi hoạt động chung.

Một vài hình ảnh trong Hội thi: