Huấn luyện kỹ năng PCCC và CNCH cho 320 người dân

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - khu vực số 9 vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Vinaconex tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kết hợp thực tập phương án chữa cháy tại Trung tâm thương mại Chợ Mơ, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Các lực lượng cơ sở tham gia diễn tập

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 9 – Phòng cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Hà Nội đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác phòng ngừa cháy, nổ; phân tích các nguy cơ mất an toàn có thể phát sinh trong quá trình sinh hoạt, kinh doanh, đặc biệt là nguy cơ cháy từ hệ thống điện, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị tiêu thụ điện.

Người dân được hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu cháy, nổ; quy trình báo cháy; kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu và cách xử lý khi xảy ra sự cố. Đặc biệt, đối với công trình tập trung đông người như Trung tâm thương mại Chợ Mơ, lực lượng chức năng nhấn mạnh kỹ năng thoát nạn, hướng dẫn người dân giữ bình tĩnh, xác định lối thoát hiểm, không chen lấn, xô đẩy và nhanh chóng di chuyển đến khu vực an toàn khi có tình huống khẩn cấp.

Cán bộ, nhân viên, các tiểu thương và lực lượng PCCC cơ sở tham gia thực hành các phương tiện chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy tại cơ sở

Bên cạnh nội dung tuyên truyền lý thuyết, chương trình còn tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH với tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực kinh doanh của các tiểu thương ở tầng hầm Trung tâm thương mại Chợ Mơ.

Thông qua tình huống giả định, các lực lượng tham gia thực hành quy trình xử lý sự cố, triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, tổ chức hướng dẫn thoát nạn và phối hợp cứu người trong khu vực xảy ra cháy. Qua đó, người dân và các hộ kinh doanh có điều kiện trực tiếp tiếp cận, thực hành những kỹ năng cần thiết, nâng cao khả năng chủ động ứng phó khi có sự cố thực tế.

Việc lựa chọn khu vực tầng hầm làm địa điểm thực tập cũng góp phần giúp người dân nhận diện rõ hơn những khó khăn trong công tác chữa cháy, thoát nạn tại không gian kín, nơi có thể phát sinh khói, khí độc và gây cản trở tầm nhìn khi xảy ra hỏa hoạn.

Thông qua hoạt động này, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 9 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH gắn với đặc điểm thực tế tại địa bàn. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, tiểu thương và đơn vị quản lý trong việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đây cũng là dịp để kiểm tra khả năng phối hợp giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với lực lượng tại chỗ, ban quản lý công trình và người dân, góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy, nổ.