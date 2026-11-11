Nhóm hàng của Việt Nam xuất khẩu vượt 207 tỷ USD trong 10 tháng

ANTD.VN - Sau 10 tháng năm 2026, xuất khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; nhóm điện thoại và linh kiện đạt kim ngạch hơn 207 tỷ USD.

Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện tiếp tục giữ vai trò xuất khẩu chủ lực

Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 149,41 tỷ USD, tăng 71,0%; nhóm điện thoại và linh kiện đạt 57,61 tỷ USD, tăng 18,4%. Tính chung 2 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch 207,2 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm.

Xuất siêu hai nhóm hàng đạt khoảng 4,1 tỷ USD, trong khi tỷ trọng linh kiện nhập khẩu lớn cho thấy dư địa phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Hai nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện chiếm 41,5% tổng kim ngạch xuất khẩu và 43,9% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Trong hai tháng cuối năm, xuất khẩu điện tử và linh kiện nhiều khả năng tiếp tục giữ đà tăng, với hai yếu tố hỗ trợ chính. Thứ nhất là nhu cầu và giá bộ nhớ trên thị trường quốc tế.

Theo báo cáo của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, doanh thu bán dẫn toàn cầu tháng 8/2026 đạt 159,7 tỷ USD, tăng 144,3% so với cùng kỳ (số liệu của SIA), còn TrendForce dự báo giá DRAM quý IV/2026 tăng 10 - 15%. Xuất khẩu bộ nhớ của Việt Nam đã đạt 36,67 tỷ USD đến hết tháng 9, tăng 128,71%, nên nếu mặt bằng giá tiếp tục đi lên, kim ngạch xuất khẩu linh kiện có thể được hỗ trợ thêm.

Thứ hai là sản xuất trong nước: sản lượng máy tính xách tay và máy tính bảng 10 tháng tăng 25,86% và 36,61% tạo nguồn hàng cho các đơn hàng cuối năm. Nhập khẩu của nhóm máy tính, điện tử tháng 10 giảm 3,2% so với tháng trước do linh kiện thường được nhập trước khi sản phẩm hoàn thiện được xuất đi, diễn biến này cần được theo dõi thêm để đánh giá sản xuất và đơn hàng tháng 11, 12.