Kết nối hàng không - lữ hành, mở ra hướng tiếp cận mới trong hoạt động du lịch

ANTD.VN - Liên kết giữa doanh nghiệp hàng không và lữ hành đang mở ra hướng tiếp cận mới trong việc tối ưu chi phí tổ chức tour, nâng cao khả năng cạnh tranh về giá và phát triển nguồn khách du lịch.

Trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường du lịch quốc tế ngày càng đặt ra yêu cầu cao về giá thành và chất lượng dịch vụ, việc các doanh nghiệp hàng không, lữ hành tăng cường hợp tác có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Thay vì tổ chức tour thông qua nhiều tầng nấc trung gian, mô hình liên kết trực tiếp giữa các đơn vị trong chuỗi cung ứng được kỳ vọng giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn vé, dịch vụ mặt đất và phương án phân phối sản phẩm.

Hiện thực hóa ý tưởng này, Công ty CP Lữ Hành Việt phối hợp với Sun PhuQuoc Airways và các đối tác chiến lược ra mắt Tổ hợp Sunway, triển khai chương trình kích cầu du lịch Hoa Đông (Trung Quốc) từ ngày 26-11-2026.

Nhân dịp khai trương đường bay mới, Sunway China, đơn vị chuyên trách thị trường Trung Quốc thuộc Tổ hợp Sunway, triển khai chương trình kích cầu với mức giá ưu đãi đặc biệt 9.990.000 đồng dành cho 1.000 du khách đầu tiên đăng ký trải nghiệm Thượng Hải.

FAMTrip khảo sát các tuyến du lịch Trung Quốc

Đây là bước khởi động cho kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch Hoa Đông trong giai đoạn từ cuối tháng 11-2026 đến ngày 27-3-2027, với ba hành trình trọng điểm gồm Thượng Hải - Ô Trấn - Hàng Châu; Thượng Hải - Chu Gia Giác - Long Chi Mộng - Hàng Châu; và Thượng Hải - Nam Kinh - Ô Trấn - Hàng Châu.

Các sản phẩm được xây dựng theo hai dòng dịch vụ với mức giá công khai. Trong đó, tour Shopping có giá 10.990.000 đồng, còn tour No-Shopping, không tích hợp các điểm mua sắm trong chương trình, có giá 11.990.000 đồng.

Việc phân định rõ hai dòng sản phẩm nhằm tạo điều kiện để du khách lựa chọn hành trình phù hợp với nhu cầu, ngân sách và sở thích trải nghiệm, đồng thời tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh lữ hành.

Bên cạnh ba hành trình trên, Sunway triển khai thêm chương trình kích cầu đặc biệt với 1.000 chỗ dành cho du khách đăng ký tour Hoa Đông 5 ngày 4 đêm, trong đó có 3 đêm lưu trú khách sạn, với mức giá ưu đãi 9.990.000 đồng/người. Chương trình áp dụng từ ngày 26-11 đến hết ngày 31-12-2026, với quy mô 40 chỗ mỗi ngày, góp phần mở rộng lựa chọn cho du khách trong giai đoạn đầu khai thác đường bay mới.

Để chuẩn bị cho quá trình vận hành trên quy mô lớn, Lữ Hành Việt và Sun PhuQuoc Airways dự kiến phối hợp tổ chức chương trình khảo sát thực tế (FAM Trip), với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp lữ hành. Hoạt động này nhằm thẩm định tuyến điểm, đánh giá chất lượng dịch vụ và tăng cường kết nối giữa các đơn vị tham gia phân phối sản phẩm.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt khẳng định, lợi thế giá thành của tour Hà Nội - Thượng Hải đến từ việc thay đổi tư duy tổ chức theo nguyên lý kinh tế quy mô, chứ không phụ thuộc vào việc hy sinh lợi nhuận hay hạ chuẩn phục vụ.

Liên kết hàng không – lữ hành được xem là giải pháp lâu dài nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch Việt Nam

"Giá tốt tạo sức hút ban đầu, nhưng sự minh bạch về lịch trình, tiêu chuẩn dịch vụ và uy tín thương hiệu mới là yếu tố cốt lõi giữ chân du khách", ông Nguyễn Tiến Mạnh nói.

Bên cạnh việc đưa du khách Việt Nam đến Thượng Hải, hợp tác chiến lược giữa Lữ Hành Việt và Sun PhuQuoc Airways còn tập trung khai thác lượng khách từ các đô thị lớn của Trung Quốc (Thượng Hải, Bắc Kinh, Hàng Châu, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô...) đến các điểm du lịch trọng điểm của Việt Nam như Phú Quốc, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hạ Long...

Mô hình khai thác hai chiều không chỉ giúp tối đa hóa hiệu quả của đường bay Hà Nội – Thượng Hải, mà còn tạo động lực tăng trưởng bền vững cho chuỗi dịch vụ lưu trú, ẩm thực và bán lẻ trong nước.

Theo kế hoạch, hướng tới mùa cao điểm quý II và quý III/2027, Sunway tiếp tục phối hợp với Sun PhuQuoc Airways nghiên cứu các chương trình du lịch Hoa Đông mới, đa dạng hóa tuyến điểm và trải nghiệm. Trong dài hạn, các bên định hướng mở rộng hợp tác sang những thị trường Đông Bắc Á và châu Âu.

Sự ra đời của Sunway cùng chương trình kích cầu du lịch Hoa Đông là bước triển khai trong chiến lược hợp tác giữa Lữ Hành Việt, Sun PhuQuoc Airways và các đối tác.

Thông qua liên kết nguồn lực hàng không, tổ chức dịch vụ và phân phối sản phẩm, mô hình hướng tới tạo thêm lựa chọn cho du khách, phát triển nguồn khách hai chiều và nâng cao khả năng chủ động của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng du lịch quốc tế.